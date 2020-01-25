"ДНР" – чума Донбасу!" З'явилося нове відео згорілого Палацу Спорту в Донецьку

Відомий донецький Палац Спорту "Дружба", який спалили в 2014 році, до цих пір стоїть зруйнованим і занедбаним.

Свіже відео з окупованого Донецька виклав в Twitter блогер Денис Казанський (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Навесні 2014 якісь ідіоти в Донецьку підпалили палац спорту "Дружба". Думаєте, за 6 років щось змінилося? Ахаха, ні! "Дружба" так і стоїть занедбана, випотрошена. Вони навіть вибиті стекла не вставили. А колись то там грали в хоккей..ДНР – це чума Донбасу. Коронавірус ", – написав він.

Згорілий Палац Спорту в Донецьку

Як зазначив Казанський, до війни цей Палац спорту був домашньою ареною хокейного клубу "Донбас". З початком бойових дій клуб покинув місто і в приміщенні Палацу сталася пожежа. За майже шість років з його моменту окупанти так і не реконструювали будівлю.

"Усе порожньо, усе закрито. Сама територія, та частина, яка була спалена – вгорі відсутнє скління, протікає дах, видно, що будівля знаходиться в аварійному стані. Багато донеччан запитували – відреставрували чи ні. Дивіться самі, в якому стані це все знаходиться – тече, протікає, розбите, побите. До сих пір видно сліди пожежі – занедбана конструкція, розбиті скління ", – зазначив блогер.

Користувачі під постом припускають, що розвалені і згорілі будинки – це комфортний стан для донеччан. Крім того, на їхню думку росіяни пробралися в Донецьк, щоб грабувати, а не будувати.

"Зате прапор динири на вході, як символ "асвабажденія", "У Луганську не краще, народ зубожіє ТЦ порожні", "Руссіянці прієхалі туда грабіть, убівать и вікапивать мєталли. А нє шота строіть", "Суки, вдома порядок навести не можуть ... лізуть по сусідах ... ", "Освабадітелі ..", "До речі, так. Якщо проїхатися по всьому Донбасу (крім Донецька. Донецьк це вітрина, яку робила вся Україна, коли готувала місто до Євро 2012), то можна помітити, що розвалені, згорілі будиночки це і є комфортний стан для життя донбасян. Може їм цивілізація заважала", – пишуть в мережі.

Навесні 2014 якісь ідіоти в Донецьку підпалили палац спорту "Дружба". Думаєте, за 6 років щось змінилося? Ахаха ні! "Дружба" так і стоїть занедбана, випотрошена. Вони навіть вибиті стекла не вставили. А колись там грали в хокей ...



ДНР - це чума Донбасу. коронавірус pic.twitter.com/qr9sNpb7kp - Денис Казанський (@den_kazansky) January 23, 2020

Twitter \ Денис Казанський

Twitter \ Денис Казанський

Twitter \ Денис Казанський

Twitter \ Денис Казанський

Twitter \ Денис Казанський

Twitter \ Денис Казанський

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