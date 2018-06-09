"ДНР" чекає нового ватажка: стало відомо, чим Захарченко дошкулив Кремлю

Можлива заміна голови так званої "ДНР" Олександра Захарченко може відбутися через конфлікт інтересів з його кремлівськими кураторами.

В коментарі OBOZREVATEL екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов відзначив що достеменно невідомо з чим пов'язані останні події щодо досить нестабільного стану Захарченко, однак висловив своє припущення.

"Всі добре розуміють, що в процесі віджиму майна на окупованих територіях, окупанти не гребують нічим. І безумовно, їх нинішній гауляйтер, пан Захарченко, використовує всі методи та важелі впливу для того, щоб досягти тих завдань, які перед ним стоять. І безумовно в цьому процесі конфіскації майна та статків, він не забуває про себе. Можливо і є якийсь конфлікт інтересів саме в форматі: між кремлівськими кураторами самопроголошених республік і гауляйтерами, які безпосередньо ці всі процеси на місцях очолюють", – вважає він.

Щодо чого чекати Україні після зміни голови невизнаної "республіки", то на думку військового експерта, риторика ніяким чином не зміниться, адже всі рішення йдуть від Кремля.

"Що стосується маріонеток, які очолюють фейкові державні утворення "Л/ДНР", то вони цілком залежать від волі своїх кремлівських кураторів. Тому сьогодні це може бути Захарченко, а завтра Пушилін, а післязавтра будь-хто з тих, хто буде абсолютно лояльним, абсолютно підпорядкований російській окупаційній владі. Тому принципових відмінностей в тактиці та політиці цих квазідержав не буде, адже не вони вирішують в який спосіб буде розвиватися тимчасово окуповані території", – каже Селезньов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що у разі наступу Збройних сил України на Донбасі їх чекає повторення Іловайського і Дебальцевського котлів.