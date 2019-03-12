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Дніпро, Павлоград, Одеса: В'ятрович анонсував кардинальні зміни в історії України

2.3тЧитати матеріал російською

Дніпро, Павлорград і Одеса можуть отримати нове прочитання своєї історії в результаті деколонізації (позбавлення від назв, пов'язаних із Росією).

Таку заяву зробив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, повідомляє "Радіо Свобода". За його словами, зокрема, Дніпро і Павлоград мають значно більш давню історію, ніж було прийнято вважати до цих пір.

Історик вважає, що вести відлік існування цих міст від російської імператриці Катерини і її сина Павла неправильно, а самі міста мають козацьку історію.

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Дніпро, Павлоград, Одеса: В'ятрович анонсував кардинальні зміни в історії України

"ТСН"

"Ми тільки починаємо дискусію про необхідність деколонізації в Україні, і ті приклади, які я привожу, – це те, що ми вже напрацювали. На цьому тижні, 14 березня, відбудеться перша публічна дискусія на цю тему. Відповідно названі мною міста – Павлоград та Дніпро – це лише приклади", – сказав він.

Одеса також має набагато давнішу історію, ніж кінець XVIII століття, пояснив В'ятрович.

"... Це лише поверхневий рівень, який ми будемо поглиблювати у ході дискусії за участю істориків, експертів, людей, які мають певний досвід щодо того, як відбувалася деколонізація в інших країнах", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше В'ятрович не раз закликав до якнайшвидшого проведення деколонізації. На його думку, українці зациклені на російській географії і виключно на російській культурі.

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Особа
Володимир В'ятрович
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Уж не знаю как в Днепре и Павлограде, а вот в Одессе Вятровича мягко говоря не одобрят.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Питон Каа, тебе в зажопинске виднее
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Одесса исчезнит с карты Украины...с легкой руки свiдомо бидлячего рагулья!!!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Иваненко Виталий, научись грамотно писать,писатель.
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