"Для жителів усіх країн": у Зеленського задумали введення онлайн-громадянства України

У команді президента України Володимира Зеленського вирішили розробити онлайн-громадянство.

Суть проекту розкрив у коментарі "РБК" радник глави держави Михайло Федоров. "Є концепція певна, але вона ще проходить краш-тести світової спільноти", – поділився він.

Так, за словами експерта, в розробці знаходяться дві задумки – e-резидентство і e-громадянство. Першою зможуть скористатися жителі всіх країн. Вона передбачає, що будь-яка людина зможе відкрити бізнес в Україні, навіть жодного разу не відвідуючи країну.

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Як пояснив Федоров, це необхідно для залучення інвестицій. При цьому громадяни інших держав все ж повинні будуть пройти деякі формальності: заплатити внесок і пройти перевірку спецслужб, у тому числі зарубіжних.

Так звані е-резиденти, за словами радника Зеленського, не потраплятимуть під подвійне оподаткування, оскільки будуть перебувати за межами України. Йдеться про фрілансерів, дизайнерів і ІТ-шників.

Михайло Федоров newsone.ua

Друга концепція – е-громадянство – буде розроблена для "закордонних українців" і допоможе їм отримати зазначений статус у режимі онлайн. "Ми хочемо діаспору залучити, спростити їм можливість отримання статусу закордонних українців", – пояснив Федоров.

Він додав, що при цьому необхідно пропрацювати не тільки питання безпеки, а й технічний, і законодавчий аспекти.

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського заявили, що розроблять законопроект, який звільнить фізосіб-підприємців від єдиного соцвнеску (ЄСВ), якщо вони не здійснюють діяльність.

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