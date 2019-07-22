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"Для жителів усіх країн": у Зеленського задумали введення онлайн-громадянства України

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У команді президента України Володимира Зеленського вирішили розробити онлайн-громадянство.

Суть проекту розкрив у коментарі "РБК" радник глави держави Михайло Федоров. "Є концепція певна, але вона ще проходить краш-тести світової спільноти", – поділився він.

Так, за словами експерта, в розробці знаходяться дві задумки – e-резидентство і e-громадянство. Першою зможуть скористатися жителі всіх країн. Вона передбачає, що будь-яка людина зможе відкрити бізнес в Україні, навіть жодного разу не відвідуючи країну.

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У Зеленського задумали введення онлайн-громадянства

У Зеленського задумали введення онлайн-громадянства

Trust.UA

Як пояснив Федоров, це необхідно для залучення інвестицій. При цьому громадяни інших держав все ж повинні будуть пройти деякі формальності: заплатити внесок і пройти перевірку спецслужб, у тому числі зарубіжних.

Так звані е-резиденти, за словами радника Зеленського, не потраплятимуть під подвійне оподаткування, оскільки будуть перебувати за межами України. Йдеться про фрілансерів, дизайнерів і ІТ-шників.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

newsone.ua

Друга концепція – е-громадянство – буде розроблена для "закордонних українців" і допоможе їм отримати зазначений статус у режимі онлайн. "Ми хочемо діаспору залучити, спростити їм можливість отримання статусу закордонних українців", – пояснив Федоров.

Він додав, що при цьому необхідно пропрацювати не тільки питання безпеки, а й технічний, і законодавчий аспекти.

"Для жителів усіх країн": у Зеленського задумали введення онлайн-громадянства України

Delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Зеленського заявили, що розроблять законопроект, який звільнить фізосіб-підприємців від єдиного соцвнеску (ЄСВ), якщо вони не здійснюють діяльність.

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Особи
Володимир Зеленський Михайло Федоров
Місце
Україна
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Потиенко Александр
Потиенко Александр
Ну, ЗЕ не втомлюється демонструвати дебілізм. У нас в Києві з кожним днем стає все більше і більше чорношкірих, але я чомусь не чув ЖОДНОГО ВИПАДКУ про участь «афро-українців» у АТО. Тепер чорношкірі будуть відкривати бізнеси в Україні - ВЕЗТИ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ СЕКОНД-ХЕНДУ з європи.
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