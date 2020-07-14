Для українців відкрилися ще дві країни: тепер їх 25. Список

Для українців відкрилися ще дві країни: тепер їх 25.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість країн, у які можуть в'їжджати українці, зросла до 25.

Як він розповів на брифінгу у вівторок, 14 червня, до списку доступних країн додалися ще дві: Ліван і Багамські острови.

"На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, в які можуть поїхати українці. Зараз таких країн стало 25. Додалися Багамські острови. Згоден, дуже віддалена точка, хоча і приваблива для туризму, і Ліван – менш популярний напрям серед українських туристів, хоча країна надзвичайно цікава й красива", – розповів Кулеба.

Ще 23 країни – ті, куди необхідна віза, і ті, де діють певні карантинні обмеження, – це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови.

Кулеба також нагадав про запуск інтерактивної карти, де можна перевірити умови в'їзду або транзитного проїзду.

Крім того, він розповів, що змінився рейтинг найпопулярніших країн. На першому місці за кількістю переглядів на сайті МЗС про подорожі зараз Угорщина. На другому – Туреччина, на третьому – Росія. Далі Польща й Німеччина. На останньому місці Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон через пандемію коронавірусу (COVID-19). Згідно зі списком, із тих країн, куди можуть полетіти українці, "червоними" залишаються Албанія, Чорногорія і Єгипет.