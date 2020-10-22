Для поїздки "слуг" на Донбас підготували іменну форму: це викликало гнів українців. фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
1,6 т.

  • Народні депутати від "Слуги народу" 21 жовтня вирушили на Донбас

  • Деякі з них похвалилися були одягнені у військову форму і похвалилися цим

  • В українців така поведінка викликала обурення

'Слуги народу' 21 жовтня вирушили на Донбас

Українців обурила поведінка народних депутатів від "Слуги народу" під час поїздки на лінію фронту на Донбасі, куди вони вирушили 21 жовтня.

Деякі з них були одягнені у військову форму з іменними нашивками, інші робили селфі на тлі військової техніки. Знімки викликали дуже гостру реакція в мережі (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Так, ветеран АТО та волонтерка Маруся Звіробій зазначила, що за весь час війни на Донбасі жоден з волонтерів не дозволяв собі одягати форму військовослужбовця.

"Тому що це сміливість – піти на службу в армію. А тут, сцікопіхотна сотня нардепів-уклоністів... вирішила, що це карнавальний костюм. І зібралася відосіков на передовій познімати", – написала вона.

Telegram Марусі Звіробій.

Також обурений політтехнолог Тарас Березовець. "Ще один 26-річний недоросток зі Слуги народу думає, що поїздка на фронт – це селф-сесія", – підкреслив він.

Telegram Тараса Березовця.

Зі свого боку народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фриз нагадала, що ні вона, ні її колеги ніколи не переодягалися у військову форму під час поїздок на Донбас.

"Тому що мали повагу до нашим захисникам і знали норми чинного законодавства", – написала вона, додавши, що це є порушенням статті про незаконному носінні військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців.

Facebook Ірини Фриз.

Блогерка Олена Яхно порівняла таку поведінку з "гидотою", "мерзенністю" і "скотством".

"Є гидота, мерзенність і скотство, а є політичний туризм в ООС. Одягти камуфляж, зробити селфі і поїсти борщу", – написала вона.

Facebook Олени Яхно.

Волонтерка Катерина Бережна в свою чергу запитала : як проведуть підготовку форми по паперах.

"Так собі експромт, що патчі встигли відшити. 120 комплектів зимової форми. Цікаво як це проведуть по паперах, тому що це нецільове використання ресурсів МО. Але і це не головне. Нах**н це г**но в окопах?" – зазначила вона.

Facebook Катерини Бережний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаВійна на ДонбасіПартія Слуга народуМаруся ЗвіробійТарас БерезовецьІрина Фриз