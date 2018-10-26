''Для нас Герої, для них — вороги'': Філарет пояснив, хто може перешкодити створенню єдиної УПЦ

Перешкодити об'єднанню української церкви ніхто вже не зможе.

Про це заявив на прес-конференції предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, підкресливши, що це є волею Божою.

"Бог створює такі умови, що люди, хочуть або не хочуть, а змушені йти цією дорогою. Наприклад, багато хто не хотів входити в Київський патріархат. Чому? "Не канонічна церква, розкольники". Але Господь допустив війну, і війна показала, хто є хто. Починаючи з перших воїнів, загиблих на Донбасі, люди почали сотнями тисяч переходити в Київський патріархат. Раніше не думали про це, а коли їхні діти загинули, захищаючи українську землю, московська церква відмовилася їх відспівувати. Тоді Онуфрій у Верховній Раді заявив, що не встане, коли шанували Героїв: "Ми не шануємо вбивць". Для нас Герої, а для нього — вбивці. Ці обставини призвели до того, що багато людей перейшли з Московського у Київський патріархат, і так буде далі", — пояснив патріарх.

Патріарх Філарет

Він заявив, що Бог створює умови, щоб в Україні була єдина церква, яка буде потужною основою держави.

"Це незаперечно. Я вірив у 91-му році, коли ніхто не вірив, і зараз вірю. Усе прийде до об'єднання церкви в одну Українську православну церкву", — підкреслив він.

Філарет також пояснив процедуру отримання Україною Томосу.

Крім того, розповів, що буде з Лаврами і храмами Московського патріархату після об'єднання церков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філарет пояснив, хто очолить єдину УПЦ після Томосу.

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