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''Для нас Герої, для них — вороги'': Філарет пояснив, хто може перешкодити створенню єдиної УПЦ

12.8тЧитати матеріал російською

Перешкодити об'єднанню української церкви ніхто вже не зможе.

Про це заявив на прес-конференції предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, підкресливши, що це є волею Божою.

"Бог створює такі умови, що люди, хочуть або не хочуть, а змушені йти цією дорогою. Наприклад, багато хто не хотів входити в Київський патріархат. Чому? "Не канонічна церква, розкольники". Але Господь допустив війну, і війна показала, хто є хто. Починаючи з перших воїнів, загиблих на Донбасі, люди почали сотнями тисяч переходити в Київський патріархат. Раніше не думали про це, а коли їхні діти загинули, захищаючи українську землю, московська церква відмовилася їх відспівувати. Тоді Онуфрій у Верховній Раді заявив, що не встане, коли шанували Героїв: "Ми не шануємо вбивць". Для нас Герої, а для нього — вбивці. Ці обставини призвели до того, що багато людей перейшли з Московського у Київський патріархат, і так буде далі", — пояснив патріарх.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Він заявив, що Бог створює умови, щоб в Україні була єдина церква, яка буде потужною основою держави.

"Це незаперечно. Я вірив у 91-му році, коли ніхто не вірив, і зараз вірю. Усе прийде до об'єднання церкви в одну Українську православну церкву", — підкреслив він.

Філарет також пояснив процедуру отримання Україною Томосу.

Крім того, розповів, що буде з Лаврами і храмами Московського патріархату після об'єднання церков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філарет пояснив, хто очолить єдину УПЦ після Томосу.

Дивіться відео за темою:

Особи
Патріарх Філаретмитрополит Онуфрій
Місце
Україна
Об'єкт
єдина церква
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Дейман Алон
Дейман Алон
Точно так же, как при Хуйле Педерашка превращается в отстойник для скота и кацапездольского быдла, РПЦ под предводительством Гундяя становится захолустной сектой раскольников - поделом им!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
И возникает вопрос, а нахуя ты Украину педерашкой обзываешь, потому что в ней все хуево? Украинский уровень ВВП на душу населения – самый низкий в странах Европы, говорится в данных МВФ. https://www.obozrevatel.com/economics/ukraina-samaya-bednaya-strana-v-evrope-o-chem-govoryat-tsifryi-mvf.htm
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1
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Дейман Алон, ГЫ-ГЫ-ГЫ, дегенерат, ты страну попутал: "Катастрофически сокращается население во всей Украине. Миграция, война, ДТП, но самое главное - только в Киеве рождаемость превышает смертность. В семи областях Украины на сотню умерших не рождается и половина детей. И такая тенденция будет сохраняться" https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-stremitelno-vyimiraet-nazvana-oblast-kotoraya-mozhet-ischeznut.htm
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Annenkov Vitaliy
Annenkov Vitaliy
Мудрый человек. Мокшане идите нахуй, там ваше место, выблядки путиноидные.
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коршун федот
коршун федот
Мокшва , та її РПЦ (Раші Піз-еЦ), - розкольники і сектанти, які не мають Томосу, незаконно богохульствують на території України, та незаконно користуються Українськими Святинями.
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Дейман Алон, ГЫ-ГЫ-ГЫ, хуесос, так томос дали или еще нет? Ответ на этот вопрос и показывает кому по губам водят.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Pierro Vladimir, да-да, мы тебе по губам уже поводили - можешь облизнуться!
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