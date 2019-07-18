"Для комфортних умов туристам": прикордонники аеропорту Одеси попросили більше кийків

У зв'язку зі зростанням пасажиропотоку в туристичний сезон прикордонники пункту пропуску "Одеса-Аеропорт" попросили забезпечити їх додатковими гумовими палицями і наручниками.

Про це свідчить відповідний документ, підписаний 5 липня одним з керівників відділу Олександром Прищепою. Фото службової телеграми опублікував на своїй сторінці у Facebook шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

"У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку в пункті пропуску "Одеса-Аеропорт" в літньому туристичному сезоні 2019 року для створення комфортних умов для в'їзду в Україну просимо дати вказівку відповідним посадовим особам про доукомплектування міжнародного пункту пропуску технічними засобами, а саме:

1. Наручниками металевими "БРМ-92" в кількості 33 штук.

2. Палицею гумовою складаною "ПГС-92" в кількості 33 штук", – йдеться у документі.

Прикордонники "Цензор.НЕТ"

Орест Сохар зазначив, що опублікований лист можна назвати характерною ознакою часу. У нього викликало здивування, що для підвищення комфорту пасажирів прикордонники просять доукомплектувати особовий склад наручниками і палицями.

"Наручники, ймовірно, це інструмент комфорту, а гумовий кийок символізує гостинність. Що не кажіть, але так писати можуть або сценаристи "95 кварталу", або чиновники з 30-річним досвідом", – іронізує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через брак фінансування військовослужбовці-контрактники почали масово звільнятися з Державної прикордонної служби. У січні і лютому з Держприкордонслужби звільнилося 405 військових. Причина звільнень –відсутність підвищення зарплат. При тому, що з 1 січня військовим структурам підняли грошове утримання.

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