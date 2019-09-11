Дивом врятував рюкзак: у Харкові на відео потрапив момент жахливої ДТП з дитиною

У Харкові недалеко від станції метро Холодна гора дитину, яка перебігала дорогу в недозволеному місці, збила машина. Від сильного удару хлопчик відлетів на кілька метрів, але приземлився на рюкзак, завдяки чому і вижив.

Відповідне відео з камер свого будинку опублікував у Facebook користувач Володимир Пилипчук. Вони чітко зафіксували, що дитина намагалася перейти дорогу в недозволеному місці, а водій автомобіля не порушував ПДР.

Хлопчик дивом залишився живий. Приземлившись на дорогу, він устав і побіг назад на тротуар, після чого до нього на допомогу підійшли водій автомобіля, що збив його, і перехожі.

ДТП з дитиною в Харкові скрін відео

"Слава Богу, що у нього був рюкзак, на який він упав і водій, який не порушував ПДР. Тому, якщо у Вас є діти і внуки, розкажіть, як потрібно переходити дорогу", – написав Пилипчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області 8-річна дитина на квадроциклі зіткнулася з автомобілем, у результаті чого загинула.

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