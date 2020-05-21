У соціальній мережі опублікували ребус для дітей, який виявився не під силу багатьом користувачам.
Головоломку в Facebook опублікувала журналістка Анастасія Драмарецька.
"Хочете розім'яти мозок рано-вранці? Ось вам ребус для школярів. Я змогла зрозуміти, як це можливо, тільки знаючи відповідь", – зазначила вона.
Відзначимо, що публікація набрала майже сотню коментарів, де користувачі припускали відповідь. Деяким все ж вдалося вирішити дитячий ребус. Пропонуємо і вам вирішити головоломку.
Дитячий ребус зламав мозок українським користувачам
Відповідь можна дізнатися тут.
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