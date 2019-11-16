Дитина з вухами на шиї і свинячим п'ятаком народилася в Азербайджані: відео 18+

У Баку (Азербайджан) народилася дитина з аномаліями: у малюка не було рота, замість носа був п'ятак, а вуха росли на шиї.

Про це повідомляє портал 1news.az. Загальний фізичний стан дитини оцінили як задовільний – його легені і серце функціонують нормально.

Дівчинка народилася в приватній клініці. Через це ні головний гінеколог, ні неонатолог, ні педіатр не були запрошені до дитини, повідомила головний гінеколог Азербайджану Севіндж Мамедова.

Найчастіше такі аномалії виявляють вже на третьому місяці вагітності. Тоді призначається аборт. Помилка в діагностиці вважається злочином і сім'я дитини може написати скаргу на УЗД-спеціаліста або ж гінеколога.

"В Азербайджані немає евтаназії. Якщо батьки відмовляться від немовляти, він буде взятий під опіку держави. Але до тих пір, поки його серце б'ється, він повинен жити. Жоден лікар ніяким уколом не перерве життя такій дитині, так як це буде справжнім злочином , вбивством", – підкреслила Мамедова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американо-іспанська команда вчених зуміла створити ембріон-химеру з клітин людини і мавпи.

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