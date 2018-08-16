Дитина хотіла їсти: під Черкасами розгорівся скандал через горе-матір

У Черкаській області в місті Сміла поліція розшукує матір 5-річної дівчинки, яка залишила дитину без нагляду.

Як повідомили в обласній поліції, їм прийшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в одному з дворів у вечірній час без нагляду дорослих гуляє дитина.

"Дівчинка виглядала недоглянутою, брудною і хотіла їсти. По приїзду на місце події правоохоронці з'ясували від місцевих жителів, що бачили матір неодноразово, в стані алкогольного сп'яніння і місце її знаходження в даний час невідомо", - написано в повідомленні.

Дитину оглянули лікарі, стан її здоров'я зараз задовільний. Смілянські правоохоронці встановлюють місце перебування 31-річної жінки та вирішується питання щодо поміщення дитини в центр соціально-психологічної реабілітації.

В разі встановлення місцезнаходження горе-матері їй загрожує притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Нагадаємо, нещодавно на Кіровоградщині розгорівся скандал з сім'єю, яка морила голодом 4-річного сина, довівши його вагу до 7 кг при нормі в 16 кг. Пізніше OBOZREVATEL з'ясував, що батьком дитини є місцевий депутат.