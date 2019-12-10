"Дискримінує російську!" Скандальний "слуга народу" пішов проти української мови

Скандальний народний депутат України від "Слуги народу" Макс Бужанський заявив, що вніс до Верховної Ради України законопроєкт про скасування закону 5670-д про українську мову.

Анонс українофобської ініціативи він опублікував на своїй сторінці у Facebook, пославшись на вимоги Венеційської комісії.

"Друзі, вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону про державну мову таким, що втратив чинність. Про скасування закону про мову, якщо комусь зрозуміліше так. На базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеційської комісії. Ми всі прекрасно розуміємо, що нічого спільного із захистом і розвитком української мови чинний закон не має. Що закон цей спрямований на дискримінацію носіїв інших мов, в першу чергу, російської мови", – вибухнув обуреннями одіозний представник президентської політсили.

Також Бужанський заявив, що закон 5670-д нібито завдає шкоди Україні, виштовхуючи її громадян зі свого інформаційного поля в чуже, а також "вбиває і принижує" україномовну літературу, ставлячи її в "неконкурентне становище і не даючи їй рости".

Нардеп висловив думку, що чинний закон нібито спрямований тільки на тих, хто не хоче бачити Україну сильною, сучасною і багатонаціональною державою.

Макс Бужанський "Наше місто"

"Та й чорт з ними, я говорю не від їх особи. Упевнений, скасування закону про мову в чинній редакції відкриє можливість для написання дійсно вартісного документу. Широкої дискусії на цю тему між жителями сходу і заходу України, націоналістами, раціоналістами, діячами культури, представниками медіа. І новий закон буде відповідати інтересам нашої країни і європейських цінностей, про які так багато говорили автори попереднього закону. І якими вони знехтували, відверто обмеживши і принизивши права неукраїномовних громадян України, про що прямо йдеться у висновках Венеційської комісії", – продовжив свої випади проти державної мови Бужанський.

Відзначимо, що станом на 14:11 ніяких відомостей про законопроєкт Бужанського на сайті Верховної Ради не було.

Отметим, что по состоянию на 14:11 никаких сведений о законопроекте Бужанского на сайте Верховной Рады не было.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що всі російськомовні школи України з вересня 2020 року здійснюватимуть освітній процес українською.

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Максим Бужанський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким запропонував відтермінувати перехід російськомовних шкіл на українську мову.

Бужанський не раз виступав із критикою подій на Майдані у 2014 році, звинувачуючи учасників протестів у "вбивстві України". Крім цього, він зізнався, що протягом десяти років голосував за Партію регіонів.

"Слуга народу" відзначився ще й тим, що заявив про нерозуміння суті Дня пам'яті і примирення 8 травня, а всіх, хто проголосує за скасування святкування 9 Травня, назве "дебілами".

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