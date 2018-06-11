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"Дискримінація" в підручниках: МОН знайшло проблему з "солов'їною"

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Експертна рада Міністерства освіти України рекомендує вилучити вірш про "мову солов'їну" зі шкільних підручників через дискримінацію інших мов.

До такого висновку прийшла комісія, яка провела аналіз книг для першокласників на антидискримінаційні факти й опублікувала на офіційному сайті Міносвіти спеціальні інструктивно-методичні матеріали.

Так, у МОН рекомендували не назвати рідну мову солов'їною, адже ця характеристика асоціюється виключно з українською мовою і може ображати інших людей, для яких українська не є рідною.

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"Назва теми відсилає до сприйняття України в політико-географічному контексті (як країни), тоді як другий рядок вірша зводить сприйняття "нас" виключно як носіїв культурно-етнічної ознаки (тобто людей, для яких українська мова є рідною, "солов'їною") . Однак, на території України проживає чимало етнічних груп, які асоціюють себе з Україною як країною, але для яких рідною є інша мова", - наголошується в рекомендаціях.

Також у матеріалах відомства особливу увагу приділено моментам гендерної дискримінації та виділено таке негативне явище, як етноцентризм, коли всі культурні процеси оцінюються "через традиції етнічної самосвідомості".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН захистили ініціативу про заборону слова "батьки".

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Тема
Реформа освіти
Місце
Україна
Об'єкти
освіташколаМіносвітидіти
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну мова вообще-то не соловьиная. Она всегда называлась свинячьей.
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