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10 червня • оновлено в 15:33
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Директор підприємства "Укроборонпрому" попався на розголошенні держтаємниці

2.3т
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром" на розголошенні державної таємниці.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, правоохоронці встановили, що він нібито залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

Слідчі та оперативники спецслужби з'ясували, що директор знав про відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника з питань режиму. Проте продовжував надавати розпорядження та накладати резолюції для безпосереднього ознайомлення та роботи підлеглого з документами.

Директор підприємства "Укроборонпрому" попався на розголошенні держтаємниці

Директор підприємства "Укроборонпрому" попався на розголошенні держтаємниці

Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України посадовцю повідомлено про підозру. Триває досудове слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і підготовці терактів, залишили під вартою.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром Служба безпеки України
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