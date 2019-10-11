Директор ДБР Труба використовує незадеклароване авто

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба має у використанні незадекларований автомобіль.

Відповідаючи на запитання журналістів програми "Спостерігач" на "5 каналі" про авто, на якому він пересувається, Труба сказав: "У службовому користуванні перебуває транспортний засіб Volkswagen Passat".

Водночас у декларації Романа Труби цього транспортного засобу немає.

Роман Труба має незадеклароване авто

Уточнити подробиці журналісти не змогли, адже Роман Труба відповідав на запитання журналістів без прямого контакту – записав відео на смартфон.

Відзначимо, що згідно зі статтею 46 Закону України "Про запобігання корупції", інформація, що зазначається у декларації, має містити данні про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Головань і партнери" Ігор Головань заявив, що директора ДБР Романа Трубу допитають у суді. Йдеться про напад проросійських провокаторів на Петра Порошенка біля будівлі ДБР 25 липня, у результаті якого постраждали співробітники Управління державної охорони.

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