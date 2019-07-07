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"Диплом – не головне": українцям пояснили, як влаштуватися на роботу

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Більшість українських роботодавців не зважають на наявність диплома про вищу освіту.

"Вища освіта зараз – абсолютно не гарантія працевлаштування. Роботодавці дивляться в першу чергу на навички. Так, диплом відіграє певну роль. Але далеко не головну", – розповіла в ефірі ObozTV експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

За даними Дрожжиної, вимога про наявність вищої освіти міститься приблизно в третині всіх вакансій. Але і це – більше побажання, а не обов'язковий критерій.

"Якщо перед роботодавцем постає здобувач, який відповідає всім іншим критеріям і зможе аргументувати, чому він не отримав вищу освіту – наприклад, це був свідомий вибір і людина вирішила одразу набувати практичних навичок – то відсутність вищої освіти не стане проблемою", – зазначила вона.

"Цінність формальної вищої освіти відходить на другий план", – наголосила експерт.

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При цьому роботодавці позитивно ставляться до додаткових курсів і підвищення кваліфікації.

"Якщо людина закінчує курси – це характеризує її як проактивну, спраглу до знань. За нашими опитуваннями, 98% роботодавців звертають увагу, що людина отримує додаткові знання поза класичною вищою освітою", – повідомила Дрожжина.

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Також експерт порадила претендентам робити акцент на соціальній інтеграції в компанії.

"Зараз роботодавці дуже цінують певний набір соціальних скілів. Іноді роботодавець охочіше розгляне того здобувача, який відповідає ідеології і цінностям компанії. І навіть якщо у людини немає технічних або вузькоспеціалізованих навичок – надасть їй перевагу", – пояснила вона.

"Якщо ви хочете працювати в конкретній компанії, поцікавтеся, яка у неї ідеологія, які цінності. І якщо вони відповідають вашим – напишіть про це в резюме, зверніть на це увагу", – поділилася Дрожжина.

Шукачам радять робити акцент на соціальні скіли

Шукачам радять робити акцент на соціальні скіли

42hire.com

Раніше OBOZREVATEL писав про найбільш високооплачувані вакансії в Україні за підсумками травня 2019 року. Крім професійних компетенцій (hard skills), у роботодавців користуються попитом такі скіли: навички тайм-менеджменту, управління емоціями, робота в команді, здатність до саморозвитку, здатність вирішувати конфліктні ситуації, комунікаційні навички.

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Теми
Освіта в УкраїніПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Юлія Дрожжина
Місце
Україна
Теги
працевлаштуванняроботаосвіта
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Serov Oleg
Serov Oleg
весь мир знает цену укродиплома,вернее полное отсутствие какой-либо цены...
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CARGO 100
CARGO 100
Да и большинство не украинских работодателей не смотрят на наличие диплома о высшем образовании украинца.
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