Димова завіса огорнула село: на Миколаївщині спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі. Фото і відео

У Вітовському районі на Миколаївщині трапилася масштабна пожежа на сміттєзвалищі, в результаті якої вигоріло 1000 кв. м сміття. Тління ж, яке триває вже другий день, утворило над місцевістю їдку димову завісу.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що сміття загорілося на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" в селі Мішково-Погорілове. На ліквідацію пожежі було направлено вогнеборців декількох ДПРЧ й чергову зміну оперативно-координаційного центру, а також залучено багато техніки.

На Миколаївщині спалахнув полігон твердих побутових відходів (mk.dsns.gov.ua)

"Завдяки вчасно вжитим заходам, о 19:00 пожежу локалізовано на площі 1000 кв. м. Ліквідація триває, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, подекуди із наявністю окремих місць відкритого горіння", – йдеться у повідомленні.

НС трапилася у селі Мішково-Погорілове Вітовського району (mk.dsns.gov.ua)

Загалом до ліквідації пожежі було залучено 8 одиниць техніки й 34 особи. Крім цього, від ранку 2 липня на місці НС чергував караул.

Через тління сміття село огорнув їдкий дим (mk.dsns.gov.ua)

Водночас в управлінні ДСНС в Миколаївській області кажуть, що пожежі на цьому сміттєзвалищі мають систематичний характер через низку наявних порушень. Підприємство ж "Мильча", яке за ним слідкує, просто самоусунулося від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті. Обурені цим і мешканці найближчого населеного пункту, адже на власних подвір’ях люди не можуть нормально дихати через їдкий дим.

До ліквідації пожежі залучили багато рятувальників і техніки (mk.dsns.gov.ua)

"Ситуація набуває критичної позначки, рекомендації та прохання представників ДСНС ігноруються", – підкреслюють рятувальники.

Пожежа на сміттєзвалищі (mk.dsns.gov.ua)

Рятувальники гасили пожежу упродовж доби (mk.dsns.gov.ua)

Пожежі на сміттєзвалищі в Мішково-Погоріловому – постійне явище (mk.dsns.gov.ua)

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