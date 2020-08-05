Дільничних в Україні замінять шерифи: у Авакова анонсували реформу.

В Україні реформують інститут дільничного – його поступово будут заміняти поліцейські громади, які працюватимуть за аналогією з шерифом.

Про це в ефірі каналу Україна 24 розповів радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко. Поліцейський постійно перебуватиме в громаді.

"Поліція – це не тільки патрульна, це всі підрозділи, які є в системі Національної поліції, в тому числі і дільничні поліцейські. Зараз у нас запускається така нова форма – поліцейський офіцер громади, і з часом вона прийде на заміну дільничним офіцерам поліції, а дільничні у нас зараз так само працюють", – сказав він.

За словами Мартиненка, поліцейський громади буде працювати як шериф: постійно перебувати в громаді, співпрацювати з нею і отримувати від неї частину фінансування.

"Поліцейський офіцер громади буде постійно перебувати на території громади та повністю з нею співпрацювати. І тут фінансування в тому числі лягає на громаду. Це по аналогії – місцевий шериф, який постійно з усіма спілкується", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для підтримки психічного здоров'я співробітників в Національній поліції України можуть ввести капеланську службу.