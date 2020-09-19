З додатком "Дій вдома" виникли проблеми: українці поскаржилися на масовий збій

Додаток для самоізоляції "Дій вдома" знайомий дуже багатьом українцям та іноземцям, що приїздять у нашу країну, – в ньому зареєструвалися понад 4 тисячі користувачів. Однак разом із кількістю завантажень зростає кількість невдоволених розробкою Міністерства цифрової трансформації. Основні скарги – відсутність повідомлень, фото, яке не завантажується з першого разу, неправильне визначення геолокації і, як наслідок, несправедливі звинувачення в порушенні режиму самоізоляції.

Що не так із додатком "Дій вдома" і як його удосконалюватимуть – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Ксенія встановила "Дій вдома" після поїздки в Чорногорію. За кілька днів до цього вивчила нюанси і підводні камені додатку, а після посадки в аеропорту завантажила його.

"На паспортному контролі було достатньо показати іконку програми на екрані. З таким самим успіхом можна було показати скріншот із чужого екрану або видалити "Дій вдома" відразу після проходження кордону. До того ж, як з'ясувалося, прикордонники не беруть ніякі особисті дані. Мабуть, сподіваються на свідомість", – дивується українка.

Протягом доби Ксенія закупила продукти, зробила тест на коронавірус і вирушила на самоізоляцію. В додаток зайшла через 23 години: "Всього кілька простих кроків, селфі в різних ракурсах, – і ти на самоізоляції. За добу користування жодного повідомлення не було. Аналогічна ситуація у двох моїх попутників. Тільки даремно тягали телефони, поглядаючи, чи не прилетіло сповіщення".

Ксенія згадує розповіді знайомих: в одних результати тесту на коронавірус відразу відображалися в додатку, іншим же доводилося телефонувати у службу здоров'я кілька днів. Користувачка уточнює: їй так і не надійшло жодного дзвінка.

"З таким самим успіхом можна спеціально купити сім-карту, зареєструвати на неї додаток, показати на кордоні і деактивувати. І все, шукай вітру в полі", – додала дівчина.

Білорусці Аліні довелося познайомитися з розробкою Міністерства цифрової трансформації в кінці липня – дівчина перетинала кордон Білорусі та України. До встановлення "Дій вдома" довелося пройти ще й квест із пошуку української сім-карти в Білорусі.

"Багато читала на форумах про помилки додатку, найпоширеніша – повідомлення про те, що геолокація визначена як неправильна і режим самоізоляції порушений. Встановила і активувала додаток через код в смс до приїзду на кордон – виявилося, не дарма. На кордоні потрібно було показати екран, який з'являється після введення коду з смс-ки", – розповіла дівчина OBOZREVATEL.

Аліна згадує: у неї все було гаразд, а ось у попутників – ні. Хтось встановив додаток, але приїхав на кордон без української сім-карти, хтось не зміг активувати "Дій вдома", хтось їхав із кнопковим телефоном, на який нововведення Мінцифри взагалі не завантажити. Через це автобус затримали на кілька годин – багато хто запізнився на літаки й автобуси. Приїхавши до Києва, Аліна відразу вирушила здавати тест на коронавірус і опинилася на місці самоізоляції лише через кілька годин.

"До цього моменту мої результати були вже відомі і завантажені в додаток. Коли я зайшла у програму і повідомила про те, що я вдома, мені прийшов меседж, що термін моєї самоізоляції завершений. До речі, ні до, ні після приходу результатів мені не дзвонили зі служби здоров'я", – додала Аліна.

Втім, користувачі програми й самі не безгрішні. В інтернеті є матеріали і відеоролики про те, як можна обвести "Дій вдома" навколо пальця. Навіть у Google Play на сторінці розробки OBOZREVATEL знайшов пораду: "Показали на кордоні, бажано не зі своїм номером, вийшли – відразу видалили і забули".

Начальник департаменту з питань взаємодії та зв'язків із громадськістю Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі OBOZREVATEL уточнює: додаток потрібно показати при перетині кордону обов'язково активованим, просто іконка на екрані не підійде.

"Тепер його можна встановити і на номери закордонних операторів, а не тільки українських, як було раніше. Якщо у людини застаріла модель телефону або операційна система гаджета не підтримує додаток, вона вирушає на 14-денну самоізоляцію, дотримання якої контролюється працівниками служб здоров'я і поліцією", – акцентує увагу Демченко.

В інтернеті з'явилися чутки, що на кордонах обладнані пункти, де для встановлення "Дій вдома" можна купити сучасний телефон за завищеною в кілька разів ціною. Андрій Демченко таку інформацію спростовує.

"Прикордонники не займаються торгівлею мобільними пристроями. Були випадки, що людям родичі підвозили до кордону сучасні гаджети та сім-карти, однак Держприкордонслужба не має до цього відношення", – розповів прикордонник.

У Міністерстві цифрової трансформації кореспонденту OBOZREVATEL розповіли, що багато людей самі, свідомо чи ні, обманюють "Дій вдома".

"Іноді людина, сам того не знаючи, підключає VPN, що впливає на визначення місця розташування. Додаток не може правильно розпізнати адресу і сигналізує про те, що вона перебуває не за своїм місцем самоізоляції. Хтось намагається сфотографувати своє власне фото або сфотографуватися в кадрі з декількома людьми – Face ID не може розпізнати обличчя і порівняти з фото, зробленими в перший день самоізоляції. А бували й такі випадки: користувач іде в магазин, йому приходить повідомлення про необхідність зробити фото, і він намагається сфотографуватися в магазині", – наводять приклади у Мінцифри.

У держструктурі попереджають – думати про те, що якщо у людини встановлено додаток, то її ніхто не перевірить, помилково. Пропустивши хоча б одне повідомлення з проханням зробити фото, можна потрапити в поле зору поліції, а це може спричинити проблеми.

Якщо ж ви сумлінно виконуєте умови самоізоляції, але є проблеми з роботою програми, можна звернутися у службу підтримки в месенджерах. Всі випадки обробляються і розглядаються індивідуально, зазначають у відомстві. І є маса об'єктивних причин, чому "Дій вдома" видає помилку: від увімкненого без відома користувача VPN до поганого інтернету.

У розмові з кореспондентом OBOZREVATEL Мінцифри анонсує: користувачі "Дій вдома" скоро зможуть познайомитися з оновленнями.

"Серед них – англомовна версія програми, що полегшить функціонал для іноземців, які приїздять до країни і не говорять українською. Уже діє можливість зареєструвати "Дій вдома" на закордонні сім-карти. Також на екрані з'явиться кнопка для виходу з програми. А ще іноземці зможуть звернутися по допомогу у службу підтримки англійською мовою", – резюмують у відомстві.