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11 червня • оновлено в 05:10
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Дії Путіна в Україні викликані психологічною травмою – російська письменниця

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Дії президента Росії Володимира Путіна в Україну у 2014 році (анексія українського півострова Крим і війна на Донбасі) можуть бути наслідком психологічної травми, яку він отримав під час роботи в Дрездені (Німеччина).

Про це сказано в книзі колишньї московської кореспондентки Financial Times Кетрін Белтон "Люди Путіна. Як КДБ повернув собі Росію і перейшов в наступ на Захід", пише "Російська служба BBC".

"Риторика і державна пропаганда, що супроводжували військові дії (Росії в Україні), схоже, були відображенням гострої параної, яка переслідувала Путіна і його людей з часу помаранчевої революції 2004 року і задовго до цього: коли Путін спостерігав за розвалом радянської імперії з особняка КДБ над Ельбою в Дрездені", – пише Белтон, додаючи, що в 2014 році путінський режим несподівано показав своє справжнє обличчя.

Дії Путіна в Україні викликані психологічною травмою – російська письменниця

Дії Путіна в Україні викликані психологічною травмою – російська письменниця

Приблизно в той час, коли Путін прибув до Дрездена, Західна Німеччина стала найважливішим джерелом контрабанди технологій і високотехнологічних товарів в СРСР і НДР, пише Белтон.

Незадовго до цього Володимир Вєтров, який займався військово-технічною розвідкою, передав на Захід детальну інформацію про радянське промислове шпигунство на Заході. У результаті тільки з Франції було вислано 47 радянських розвідників, а фокус роботи радянських спецслужб змістився на Німеччину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Путін хотів в 2020 році поділити Україну по Дніпру і захопити її нові території.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Путін
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