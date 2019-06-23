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Діана Макарова
Діана Макарова
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Київпрайд. Хто ще не виліз із печер?

2.4т

Я підтримую їх.

Я хочу, щоб моя донька могла спокійно і щасливо жити зі своєю коханою. Щоб вони могли взяти шлюб. Щоб не озирались тривожно, йдучи вдвох вулицею.

Щоб за моєю спиною не шушукались, здавалося б, цілком сучасні і недурні люди:

- А ви чули, що в неї дочка вот ето самоє, ну, ви поняли?

- Та ви що! А хто з її дочок? О боже.

Я хочу, щоб право на офіційно узаконені стосунки мали чоловіки, які кохають одне одного.

Також я хочу, щоб люди не шарахались:

- А от ето дєвочка чи мальчік?

- Та була дєвочка, а стала мальчік.

- От нічого людям робити!

Я хочу також, щоб веселі діви їхали на платформі і весело тролили святош.

Обожнюю тролити святош. Цей мій щорічний традиційний пост - найулюбленіша з моїх особистих традицій. Одразу стає ясно, хто ще не виліз із печер.

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Власне, я хочу, щоб люди поменше лізли в ліжка до інших людей - але щорічні прайди не про це.

Вони про те, що всі люди народжуються різними, але рівними в правах, і пора б це найзвичайнісіньке діло узаконити.

Як би комусь не хотілось потримати свічку над чужими ліжками.

Киньте свічку. Вона нам не пасує. Це в Росії люблять розбиратись з питаннями - чо не такой как все?

А ми ж не Росія, правда?

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Автор
Діана МакароваДіана Макарова
Тема
ЛГБТ-парад
Місце
Україна
Теги
ЛГБТгей парадкиевпрайд
Джерело
Джерело:Facebook Діани Макарової
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Raider Raider
Raider Raider
Слава богу этого не будет никогда , больные выродки так и останутся в своих закрытых клубах , по поводу дочки соболезную , автор статьи просто провокатор не более. Неужели трудно понять что обществу все равно что происходит у извращенцев , сидите себе тихонько , живите и вас никто не тронет все равно вымрете, но нет так нельзя нужно устраивать парады , проходы и прочие провокации , что бы разозлить людей и еще больше настроить против этих ущербных , и после этого вопить как их притесняют...
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Dell Alex
Dell Alex
Raider Raider, в школу ходил только для того, чтобы покурить за углом на переменке? Про такой предмет, как история - вообще не слышал? Сто лет назад. "Неужели трудно понять, что обществу все равно, что делают женщины у себя дома? Но устраивать марши, навязывать всем свою точку зрения, требовать равных прав эти феминистки, суфражистки и прочие эмансипе не должны!" 50 лет назад. "Обществу плевать на то, что делают негры. Но устраивать парады, требовать равных прав, навязывать всем свое мнение эти черные не должны!" Все еще не дошло? Эти парады устраиваются именно для того, чтобы тупоголовое население постепенно настолько привыкло, что перестало бы "сочувствовать", а просто воспринимало как естественную данность. Как ты сейчас воспринимаешь право женщин голосовать и чернокожих в каждом американском фильме и на посту президента США. Но, судя по твоим словам, и теперь не дошло, да? ))
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Golan Sim
Golan Sim
Це перемоха! Тiльки з таким европейським прайдом можна ще здолати москальсько-сепарську навалу! Герої нацiї авакян та ляшко знають як привести Україну до Европи!
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Тільки дві цитати: 1) "Як Содом і Гоморра та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню, і поставлені в приклад," (Юда 1:7); 2) "25 Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь. 26 Через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. 27 Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. 28 А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне." (До римлян 1:25-28)
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Dell Alex
Dell Alex
Ангеловський Володимир, только одна цитата: "Западная цивилизация не знала большей катастрофы, чем принятие христианства".
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