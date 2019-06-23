Я підтримую їх.
Я хочу, щоб моя донька могла спокійно і щасливо жити зі своєю коханою. Щоб вони могли взяти шлюб. Щоб не озирались тривожно, йдучи вдвох вулицею.
Щоб за моєю спиною не шушукались, здавалося б, цілком сучасні і недурні люди:
- А ви чули, що в неї дочка вот ето самоє, ну, ви поняли?
- Та ви що! А хто з її дочок? О боже.
Я хочу, щоб право на офіційно узаконені стосунки мали чоловіки, які кохають одне одного.
Також я хочу, щоб люди не шарахались:
- А от ето дєвочка чи мальчік?
- Та була дєвочка, а стала мальчік.
- От нічого людям робити!
Я хочу також, щоб веселі діви їхали на платформі і весело тролили святош.
Обожнюю тролити святош. Цей мій щорічний традиційний пост - найулюбленіша з моїх особистих традицій. Одразу стає ясно, хто ще не виліз із печер.
Власне, я хочу, щоб люди поменше лізли в ліжка до інших людей - але щорічні прайди не про це.
Вони про те, що всі люди народжуються різними, але рівними в правах, і пора б це найзвичайнісіньке діло узаконити.
Як би комусь не хотілось потримати свічку над чужими ліжками.
Киньте свічку. Вона нам не пасує. Це в Росії люблять розбиратись з питаннями - чо не такой как все?
А ми ж не Росія, правда?
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