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4 листопада • оновлено в 21:42
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"Діагноз Україні": Звіробій розповіла про наслідки відео про Зеленського

6.4т Читати матеріал російською

Волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

Про це вона розповіла в ефірі ObozTV, коментуючи свій відеоролик з обіцянками, що Зеленського на Донбасі "хто-небудь підірве".

На запитання, чи розуміла вона наслідки своїх висловлювань, Звіробій заявила: "Яких висловлювань? Попереджень, що може з людиною статися, якщо вона буде хамити військовослужбовцям? А які наслідки можуть бути, я соромлюся запитати, в державі, де є демократія? Чи немає?"

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Волонтерка назвала реакцію влади на скандал "діагнозом" Україні.

"Наслідки в країні є після нашого стріму. Тому що, виявляється, ми будемо затикати роти незгодним з "зеленою політикою", будемо кримінальні справи заводити на тих, хто не згоден із президентом. А на тих, хто на російському телебаченні топить Україну і розповідає, що українська мова роз'єднує український народ... "Чєлавєчєк отдєлаєтся виговором, пожалуй"... Я не вважаю це справедливим. Це діагноз нашій країні", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у перепалку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • На питання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його в здачі інтересів України і відзначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювань Федини і Звіробій були заведені кримінальні виробництва з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі
Особи
Маруся Звіробій Софія Федина Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
У нас такие по 1000 руб в час берут)))
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Перов Василий
Перов Василий
Вот кто правит рогулями...)))) Сельская немытая с тремя классами образования баба)) Это нормуль-вперёд рогули - это ваше будушее))))
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Моторола Жив
Моторола Жив
Кто нибудь подорвёт клоуна ЗЕ ? пока подрываются только пердаки у с.видо.мых...
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