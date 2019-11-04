"Діагноз Україні": Звіробій розповіла про наслідки відео про Зеленського

Волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних із політикою президента України Володимира Зеленського.

Про це вона розповіла в ефірі ObozTV, коментуючи свій відеоролик з обіцянками, що Зеленського на Донбасі "хто-небудь підірве".

На запитання, чи розуміла вона наслідки своїх висловлювань, Звіробій заявила: "Яких висловлювань? Попереджень, що може з людиною статися, якщо вона буде хамити військовослужбовцям? А які наслідки можуть бути, я соромлюся запитати, в державі, де є демократія? Чи немає?"

Волонтерка назвала реакцію влади на скандал "діагнозом" Україні.

"Наслідки в країні є після нашого стріму. Тому що, виявляється, ми будемо затикати роти незгодним з "зеленою політикою", будемо кримінальні справи заводити на тих, хто не згоден із президентом. А на тих, хто на російському телебаченні топить Україну і розповідає, що українська мова роз'єднує український народ... "Чєлавєчєк отдєлаєтся виговором, пожалуй"... Я не вважаю це справедливим. Це діагноз нашій країні", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у перепалку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

На питання з приводу акцій "Ні капітуляції" Зеленський попросив бійця "не переводити стрілки", а також заявив, що він "президент цієї країни", а "не лох". Повне відео розмови можна подивитися тут.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його в здачі інтересів України і відзначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювань Федини і Звіробій були заведені кримінальні виробництва з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

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