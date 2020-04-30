Десятки "Велюрів": журналіст показав, як в Ужгороді кафе порушують карантин. Фото

В Ужгороді (Закарпатська область) в розпал карантину в місті відкрито працюють кафе та інші заклади.

Про це в Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола, який опублікував фото кафетеріїв, о працюють.

"Пора визнати, що карантин в Ужгороді – це міф. Це фото в кафе на набережній – яскравий приклад. Тераса працює повним ходом. Люди розслабилися, оманливе відчуття безпеки і відсутність контролю за будь-якими розпорядженнями Кабміну розділило людей і підприємців на дві категорії: ті, хто чесно дотримується всіх вимог і сидить вдома, а малий приватний бізнес на межі виживання – платить податки, оренди та на межі банкрутства; друга категорія: ті, хто вибрав шлях ігнорування вимог про збір не більше двох осіб, носіння маски і закриття ізнесов в сфері обслуговування", – розповів він.

Кафе в Ужгороді

За словами Глаголи, в Ужгороді "карантин закінчився сам собою" і все більше відкривається кафе та інших закладів.

"Підпільно відкриваються маленькі спеціалізовані магазини, перукарні, салони краси, манікюрні салони – більшість це постійні клієнти, яких запускають всередину по дзвінку. Таких "Велюрів"(ресторан нардепа Миколи Тищенка в Києві – Ред.) в Ужгороді – десятки", – зазначив журналіст

Глагола додав, що влада ніяк не спілкувалися з бізнесом і не підтримували їх фінансово.

"Ужгород це місто, де багато людей працює малими підприємцями або найманими працівниками в сфері обслуговування. І ці люди хочуть їсти, запаси закінчуються. І все частіше чую від порушників – мені все одно від чого помирати від коронавируса або від голоду", – підсумував журналіст .

Нагадаємо, станом на 30 квітня в Закарпатській області зафіксовано 419 випадків зараження COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram