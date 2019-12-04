Держспоживслужба має дбати про громадян, а не про бізнес-інтереси

Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку,

Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову,

Голові Національного агентства України з питань державної служби

Олександру Стародубцеву

Відкрите звернення

Після звільнення голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи і його першого заступника Андрія Жука Кабінет міністрів України оголосив проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника цієї держслужби. Згідно з рішенням уряду, документи для участі у відкритому конкурсі претенденти могли подавати до 18 листопада 2019 року.

З відкритих джерел відомо, що станом на момент оголошення прийому документів взяти участь у конкурсі виявили 5 претендентів:

- начальник ГУ Держпродспоживслужби у м.Києві Олег Рубан;

- колишній перший заступник голови Держпродспоживслужби Сергій Мельничук;

- очільник департаменту АПК у секретаріаті Кабміну Олександр Вержиховський;

- ексзаступник голови ветфітослужби Віталій Башинський;

- ексголова Держпродспоживслужби Сергій Глущенко.

Згодом перелік претендентів розширився кількома людьми, що мають досвід роботи в агросекторі, у бізнесі – але не мають досвіду державної служби.

Втім, за два дні по завершенню прийому документів від учасників конкурсу, на засіданні 20 листопада, Кабінет міністрів України раптом вирішує продовжити строки подачі документів – заднім числом, до 22 листопада.

Вже на ранок наступного дня, 21 листопада, документи на участь у конкурсі подає Геннадій Леонардович Гадзовський. Враховуючи його можливі зв’язки з заступником міністра економіки Тарасом Висоцьким та власником одного з найбільших агрохолдингів України, складається враження, що Гадзовського умисно просувають на посаду голови Держпродспоживслужби. І саме задля того, аби дати йому можливість подати документи для участі у конкурсі, і було безпідставно заднім числом продовжено прийом документів.

Питання викликає і подана кандидатом на посаду голови Держпродспоживслужби декларація про доходи. Попри те, що Гадзовський є засновником і власником чотирьох компаній, що спеціалізуються на сільському господарстві, у нього майже немає особистого майна. За 2018 рік він задекларував 1 млн 275 тисяч гривень доходів. Про доходи членів його родини у декларації нема жодного слова. Тим не менше, все майно, а саме: будинок площею 320 кв м у Гатному Києво-Святошинського району, квартира площею 70,5 кв м у Києві, земельні ділянки площею 1517 кв м, 339 кв м у Гатному, а також 1000 кв м у Звенигородці Черкаської області зареєстровані на дружину, Тамару Гадзовську. Їй же належать 2 автомобілі Рено Кенго і NISSAN X-TRAIL 2014 року випуску (вартістю 850 тисяч гривень згідно декларації). На самого ж Геннадія Леонідовича зареєстрований лише будинок у П’ятихатці Миронівського району Київської області, яку декларант оцінив у 1 гривню, та два автомобілі VOLKSWAGEN CADDY (оцінені у 130 тисяч гривень кожен).

Вже після того, як OBOZREVATEL написав про статки цього претендента на посаду голови Держпродспоживслужби – Гадзовський 28 листопада подав уточнену декларацію: у ній у його дружини з’явилися заощадження у банку.

Враховуючи вищезазначене, а також можливе просування кандидатури Геннадія Гадзовського зацікавленими у отриманні контролю над Держпродспоживслужбою особами, просимо забезпечити дійсно прозоре проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови цієї служби. Адже головне призначення Держпродспоживслужби – забезпечення інтересів громадян України та їх права на безпеку продуктів харчування. Тож очолити структуру з такою відповідальною місією має людина, яка не тільки має досвід державного управління, а й досконало знається на особливостях захисту прав споживачів. І буде працювати в інтересах України, а не лобіюватиме інтереси окремих бізнес-структур.

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