Держфінмоніторинг презентував Оцінку ризиків відмивання коштів та фінтероризму

У п'ятницю, 20 грудня, Державна служба фінансового моніторингу України представила Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Про це повідомляє Урядовий портал. Увагу акцентовано на основних загрозах, ризиках системи антилегалізаційного фінансового моніторингу. Крім того, обговорено подальші шляхи реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків їх прояву.

"Звіт про проведення чергової Національної оцінки ризиків є підтвердженням ефективного впровадження та дотримання Україною міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема в частині виявлення, аналізу та оцінки національних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та наслідків їх прояву", – зазначив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський.

Держфінмоніторинг презентував Звіт про оцінку ризиків відмивання коштів та фінтероризму ActivityEdu

Повідомляється також, що захід організовано та проведено за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Участь у ньому взяли понад 50 представників державних регуляторів і правоохоронних органів, інших державних органів.

Залучено до участі у заході представників низки міжнародних організацій: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу, Проєкт EU-ACT в Україні, Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС, Офіс Ради Європи в Україні та Посольство США в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із публічним звітом про результати роботи за 2019 рік. Він розповів про міжнародні заходи та заходи для покращення життя в столиці.

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