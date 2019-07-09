"Державна зрада!" Нацрада прийняла рішення по NewsOne

Національна рада з питань радіо і телебачення на позачерговому засіданні ухвалила рішення про початок перевірки телеканалу NewsOne на предмет державної зради.

Як повідомляє OBOZREVATEL, в Києві, 9 липня біля будівлі Нацради пройшов протестний мітинг, де активісти вимагали відібрати ліцензію у телеканалу (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

Заступник голови регулятора Уляна Фещук і член Нацради Сергій Костинський повідомили, що Рада підтримує заклик Служби безпеки України ініціювати скликання позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони з приводу наміру NewsOne провести телеміст з каналом "Росія 1".

"Ми ініціюємо позапланову виїзну перевірку телеканалу, .. в тому числі за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з російським телеканалом, під час яких українців неодноразово називали фашистами. Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі – це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", – заявив Костинський.

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

При цьому він зазначив, що за відповідно до закону дуже складно позбавити телеканал ліцензії, в тому числі навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства. За словами Костинського, "прийшов час жорстких дій по відношенню до тих, хто розпалює національну ворожнечу" в своїх ефірах.

"Ми неодноразово оголошували попередження телеканалу NewsOne і бачимо, що порушення тривають", – підкреслив Костинський, закликавши Нацраду застосувати жорсткі санкції до телеканалу.

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Мітинг біля будівлі Нацради

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Спікер Ради Андрій Парубій звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на наміри телеканалу NewsOne, який входить до медіагрупи Віктора Медведчука, провести телеміст з Росією.

Пізніше NewsOne раптово скасував телеміст з Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

При цьому пропагандистський телеканал "Росія 1" не побачив підстав для скасування телемосту з ТВ-каналом NewsOne.

Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

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