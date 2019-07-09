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Держава може допомогти промисловцям боротися з промисловими забрудненнями

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Фінансове навантаження на вітчизняні промислові підприємства внаслідок імплементації Директиви про промислові забруднення частково може взяти на себе держава. Зокрема, у Міністерстві екології та природних ресурсів вже думають над майбутнім реформуванням екологічного фонду, щоб використовувати кошти з нього на впровадження європейських стандартів - найкращих доступних технологій та методів управління. Про це під час презентації спільного українсько-німецького проекту по впровадженню НДТМ розповів заступник міністра з питань європейської інтеграції Мінприроди Микола Кузьо.

Заступник міністра екології з питань європейської інтеграції Микола Кузьо і представник німецького уряду, статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер

Заступник міністра екології з питань європейської інтеграції Микола Кузьо і представник німецького уряду, статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер

Розповідаючи про новий проект, Кузьо зазначив, що стартує він у рамках зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС, зокрема, щодо імплементації в українське законодавство європейської Директиви про зменшення промислового забруднення. Для цього Україна має впровадити на своїх промислових підприємствах європейські стандарти, що отримали назву "Найкращі доступні технології і методи управління". По суті, це перелік технологій, якими має користуватися підприємство, аби зменшити забруднення довкілля. На це німецький уряд виділяє 10 млн.євро.

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"Проект міститиме компоненти по подальшій роботі по законодавству і пілотні інвестиційні компоненти, які допоможуть впроваджувати відповідні нові технології на підприємствах", - підкреслив замміністра.

Одне з найгостріших питань наразі – фінансування впровадження НДТМ. Як зазначила парламентський статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер, у Чехії впровадження НДТМ тривало понад 20 років. І на початку деякі підприємства навіть змушені були зупинити роботу, бо не могли собі дозволити подібних витрат. Тоді на допомогу бізнесу прийшла держава, яка забезпечила фінансову допомогу для промисловців і призупинила для них сплату екологічного податку.

Схожий механізм може бути застосований і в Україні. "У Чехії дійсно була державна допомога, фінансування. Про це говоримо і ми. Але щоб дати фінансування, треба знати, на що його давати і скільки саме. Для цього ми маємо ввести НДТМ у правове поле України – і тоді буде зрозуміло, на що можна виділити фінансування, наприклад, з екологічного фонду, яким він має бути, які програми і критерії там є", - зазначив Кузьо.

Заступник міністра екології з питань європейської інтеграції Микола Кузьо і представник німецького уряду, статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер

Заступник міністра екології з питань європейської інтеграції Микола Кузьо і представник німецького уряду, статс-секретар BMU Ріта Шварцелюр-Зуттер

За словами замміністра, Україна прагнутиме до того, аби впровадити НДМТ за 10 років – швидше, ніж це було у більшості європейських країн. При цьому, наразі розглядається можливість збільшити перехідний період для окремих секторів, аби дати можливість українському бізнесу адаптуватися під нові стандарти.

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Місце
Україна
Теги
Екологія Міністерство екології та природних ресурсів Європейський Союз
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