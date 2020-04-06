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7 квітня • оновлено в 01:48
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"Депутати як штабні щури!" Комаровський скипів через відношення до лікарів в період епідемії

1.1т
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Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський обурився тим, що народні депутати захищені від коронавірусу краще, ніж медики.

В опублікованому на You Tube-каналі лікар порівняв боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні з війною.

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"Мене обурює ситуація, коли депутати ходять в респіраторах, а лікарі ходять в масках. Це нагадує ситуацію, коли солдати на передовій ходять в гімнастерках, а штабні щури в штабах сидять в бронежилетах", – сказав Комаровський.

Також він пояснив, що медичні маски, згідно з позицією ВООЗ, повинні носити лише хворі люди.

Однак в Україні та багатьох інших країнах такі вимоги ввели через те, що у випадку з COVID-19 людина може не знати про хворобу, тому кожен вважається потенційно небезпечним.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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