"Депутати як штабні щури!" Комаровський скипів через відношення до лікарів в період епідемії

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський обурився тим, що народні депутати захищені від коронавірусу краще, ніж медики.
В опублікованому на You Tube-каналі лікар порівняв боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні з війною.
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"Мене обурює ситуація, коли депутати ходять в респіраторах, а лікарі ходять в масках. Це нагадує ситуацію, коли солдати на передовій ходять в гімнастерках, а штабні щури в штабах сидять в бронежилетах", – сказав Комаровський.
Також він пояснив, що медичні маски, згідно з позицією ВООЗ, повинні носити лише хворі люди.
Однак в Україні та багатьох інших країнах такі вимоги ввели через те, що у випадку з COVID-19 людина може не знати про хворобу, тому кожен вважається потенційно небезпечним.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.
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