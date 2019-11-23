Депутати "Європейської солідарності" вшанували пам’ять жертв Голодомору

Депутати фракції "Європейська Солідарність" на Михайлівській площі у Києві вшанували пам’ять жертв Голодомору, передає сайт політсили.

Під час поминального заходу народний депутат Софія Федина зачитала уривки спогадів українців, які пережили цей безпрецедентний геноцид.

Вона нагадала, що трагедія минулого століття, яку сьогодні оплакують українці і увесь цивілізований світ, знайшла своє логічне продовження у подіях останніх років – перш за все у російській агресії на Донбасі.

Депутати фракції "Європейська Солідарність" на Михайлівській площі у Києві вшанували пам’ять жертв Голодомору eurosolidarity.org

Депутати фракції "Європейська Солідарність" на Михайлівській площі у Києві вшанували пам’ять жертв Голодомору eurosolidarity.org

Депутати фракції "Європейська Солідарність" на Михайлівській площі у Києві вшанували пам’ять жертв Голодомору eurosolidarity.org

"Там, де вимерли майже усі люди, заселили абсолютно чужих московських окупантів, там і відбувались найбільші зіткнення і найбільші бої. Там, де українців винищили голодом, туди і посміли прийти московська орда, щоб зачищати Україну сьогодні. Тільки наша пам`ять, тільки наша здорова злість і тільки вимога сучасної справедливості дасть нам можливість вистояти в нашому бою сьогодні", – наголосила депутат.

Представники фракції та громадської організації "Сила громад", волонтери взяли участь у загальнодержавної акції "Запали свічку", встановивши 2,5 тисячі свічок у формі хреста. Біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору були встановлені композиції із пшеницею та свічками. Присутні вшанували пам`ять жертв Голодомору хвилиною мовчання, а священнослужителі Михайлівського Золотоверхого монастиря відправили поминальну літію за загиблими під час цієї трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами п’ятого президента України Петра Порошенка, Голодомор 1932-1933 року забрав мільйони життів і не дав народитися цілому поколінню українців.

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