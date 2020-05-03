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3 травня • оновлено в 23:15
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Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

13.4т
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Депутат Черкаської міської ради Олександр Згіблов заявив, що передчасне пом'якшення карантину у місті необхідне владі, і насамперед мерові Анатолію Бондаренку, для того, щоб "заробляти і красти".

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, ціна питання для влади Черкас – 108 мільйонів гривень Резервного фонду бюджету міста.

"Це саме ті кошти, які 17 днів тому депутати Черкаської міської ради зняли з різних об’єктів, "хотЄлочек", парканчиків, майданчиків депутатської більшості і направили в Резервний фонд для потреб медицини. За ці кошти мали б купуватися апарати ШВЛ, кисневі концентратори (і якщо ви вважаєте, що після епідемії, вони не знадобляться, то ви помиляєтеся!), засоби захисту для медиків, халати, маски тощо", – написав він.

Будуть заробляти і красти! Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

Однак, за словами депутата, для міста не було придбано жодного апарату ШВЛ, а засобами захисту медиків забезпечуються волонтери, а не міський бюджет.

"Чому так? Бо мер Бондренко хоче швидко повернути 108 млн. з Резервного фонду на плиточку, на асфальтик, на фарбування літачка, на сквер "Юність"…. А на заваді цьому карантин. Тому одним розчерком пера заступника мера Ігоря Волошина карантин в Черкасах відмінений. І скоро 108 млн. грн повернуться на свої об’єкти", – зазначив Згіблов.

Він зазначив, що оточення Бондаренка зацікавлене у скасуванні карантину, оскількі, до прикладу, 2 депутати зі списку "Бітьківщини" – ресторатори і володіють 10-ма ресторанами у Черкасах, 3 з яких елітні. Інший депутат постачає фірмі підряднику мясну продукцію для харчування дітей в школах і садочках міста, а оскільки школи і садочки на карантині, то "мимо каси" пропливає 20 мільйонів бюджетних коштів. Крім того,

бізнес-партнер одного депутата з "Батьківщини" співвласник плиточного заводу.

Більш того, депутат звернув увагу на те, що представники партії "Свобода", які голосували за скасування карантину у місті, контролюють парки Черкас – їм потрібно, щоб найшвидше розпочався парковий сезон, щоб почали працювати точки, атракціони, бо тоді будуть надходити гроші.

І найголовніше – депутатська група "Слуга Народу". У міській раді 6 депутатів входять до групи "Слуга Народу". Їхній лідер заявляє, що вони в усьому підтримують президента. Хоча перебувають в більшості з мером Бондаренком, його "Батьківщиною" і "Свободою". Яка позиція місцевих "Слуг Народу"? Чому вони мовчать? Чому не заявлять про підтримку президента? Бо вони з Бондаренком? Вони за зняття карантинних заходів? Чи вони самозванці і політичні повії?", – зазгначив він.

Також депутат особливу увагу звернув на те, що медики міста проти пом'якшень умов карантину.

"Саме вони на вістрі боротьби з епідемією. А ви бачили в лікарнях під час епідемії мера і його виконком? Я ні...", – додав Згіблов.

Як писав OBOZREVATEL, раніше мера Черкас Анатолія Бондаренка підловили на подвійних стандартах із приводу карантину в Україні, введеного через пандемію COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Черкаси
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
тоесть не запораные огороды,выброшенные ранние овощи,передержанная живность,которую люди планировали збуть на Паску,это все пошло на корысть народу?
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