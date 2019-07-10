Рани "русского міра": як живе Слов'янськ п'ять років після Гіркіна

П'ять років тому, у липні 2014 року, українські військові увійшли до окупованого Слов'янська.

Відтоді життя там багато в чому змінилося. Сліди російської агресії залишилися лише на околиці міста, а також у душах його жителів.

Як виглядає місто зараз і які настрої у жителів Донбасу – у репортажі OBOZREVATEL.

Відлуння війни

Окупація Слов'янська фактично почалася вже у перші дні квітня 2014 року. Так, 12 числа група найманців на чолі з кадровим працівником Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) атакувала всі адміністративні будівлі міста. Кадри зі штурму Слов'янського відділення міліції облетіли увесь світ.

Терористи утримували місто кілька місяців. Під час активних боїв на Донбасі українська армія впритул наблизилася до околиць Слов'янська і вирішальні бойові зіткнення відбулися на початку липня.

Пізніше найманці спільно з російськими військовими відійшли вглиб Донбасу, у Донецьк. Це дало можливість українським військам уже 5 липня зайти до Слов'янська і повністю очистити його від залишків терористів.

Через 5 років про військові дії у місті нагадує небагато. На околиці Слов'янська, поблизу комунального підприємства "Обласна клінічна психіатрична лікарня", розташовані кілька розбомблених будинків ще старого корпусу.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Влітку 2014 року цей район повністю накривали артилерійським вогнем. У ті дні всіх пацієнтів лікарні тимчасово евакуювали, а знищені ракетами і вогнем будівлі вже 5 років стоять пустками. Щоправда, завдяки гуманітарній допомозі місцевій владі вдалося побудувати повністю нову лікарню. Сусідні ж будови залишилися своєрідним нагадуванням про трагедію.

Під автоматну чергу потрапив і напис при в'їзді до міста. "Слов'янськ" – наскрізь простріляний кулями найманців. Судячи з усього, поки в пам'ять про ці події його вирішили не оновлювати.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Не доїжджаючи до гори Карачун, поблизу траси стоїть меморіал загиблим у боях за місто українським військовим. Зокрема і команді генерала Сергія Кульчицького. Пам'ятник відкрили зовсім нещодавно, 29 травня, через 5 років після військової трагедії. В кінці травня 2014 року терористи збили український вертоліт, який летів із продуктами харчування та особовим складом. Того дня загинули 12 воїнів.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Як виглядає Слов'янськ зараз?

Слов'янськ – невелике місто на півночі Донецької області. Жителів не так і багато, офіційний перепис населення проводився ще у довоєнний період, зараз же сказати про реальну кількість людей можна лише на око. Все місто включене по суті в один 47-й мажоритарний округ, а за реєстром це приблизно 132 тисячі виборців.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

У Слов'янську, як і в багатьох містах Донбасу, більшість жителів хвилює кілька основних проблем:

Мир. Щоправда, у кожного розуміння "миру" своє;

Економічний розвиток (зокрема і соціальна інфраструктура). Частина підприємств із різних причин не працює;

Демографія. Величезна кількість людей вимушено або з власних особистих причин залишили депресивні міста, зокрема і Слов'янськ.

Інші: все, що пов'язано з сепаратизмом, контрабандою, корупцією тощо.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

У місті ще з 2015 року працює величезна кількість гуманітарних міжнародних організацій. Це Данська рада з питань біженців, гуманітарна місія ООН та інші. Всі вони точково допомагають жителям Слов'янська, відновлюють розвалену інфраструктуру і загалом стежать за дотриманням прав людини.

Багато в чому зараз це депресивний регіон. Тут є всього кілька невеликих супермаркетів і з десяток невеликих кав'ярень. Це пов'язано як із військовими діями, так і зі складною економічною ситуацією.

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