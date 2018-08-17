Многие бедные люди считают, что деньги зло. И это замкнутый круг: деньги зло, и человек от этого беден, человек беден, и от этого деньги зло. Считают ли богатые люди, что деньги зло? Что все проблемы и неприятности от денег? Нет. Считают ли они, что деньги это великое благо и панацея от всех бед? Тоже нет. Они считают, что это нейтральный инструмент, и все зависит от того, как его применять - с какой целью и кем.

Деньги – это не хорошо и не плохо. Кто больше использует деньги в плохих целях, бедные или богатые? Бедные, потому что их 95%, а богатых 5%, и если сложить всё до копейки, то 95% перевесят. О злодеяниях чьих денег мы слышим чаще – бедных или богатых? Богатых, но это не значит, что неправильно используют деньги только они. Конечно, купить баян с ширкой за 50 гривен и развязать бесконечную войну в регионе, над которым хочешь контроль – не одно и то же. Но есть что-то общее. Но говорить больше будут о втором.

У вменяемых бизнесменов принято скрывать хорошие дела, которые делаются за их деньги, поэтому много хорошего не видно со стороны. Значит ли это, что богатые не делают ничего хорошего, но делают только плохое?

Вообще весь этот детский сад – хорошее, плохое, белое, черное, добро, зло, - неприменим к миру денег. Здесь другие категории. Есть люди, которые относятся к собачкам, как к детям. Но собачка – это не ребенок. Какой бы комбинезончик вы не напялили на собачку и сколько бы заколочек не нацепили ей на челочку, собачка никогда не станет ребенком. Она не очеловечится. Точно так же и здесь – деньги, как и собачка, не очеловечатся. У них нет ни души, ни сущности. Это – инструмент. "Моя газовая плита – шлюха!" - что вы подумаете о хозяйке, которая доверительно сообщит вам подобное? Очеловечивать не имеющее отношения к человеческому – путь в никуда. "Деньги – это зло" - неверный тезис. Верный такой: "Люди - это зло, а что там у них в руках – дубина или деньги – это без разницы".

Поэтому, если уж вы располагаете деньгами – прежде, чем распоряжаться ими, попытайтесь найти в себе хоть что-то человеческое. Бесконтрольное богатство, так же как и бесконтрольная нищета одинаково успешно превращают людей в животных. Так избегните этого хотя бы вы.