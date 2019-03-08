|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''День замість тампона'': скандальний Поярков розгромив 8 березня

5.1тЧитати матеріал російською

Традиція святкувати 8 Березня збереглася лише у відсталих країнах з диктаторськими режимами.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив художник і громадський діяч Сергій Поярков. На його думку, в українців цей день повинен асоціюватися з тяжкою радянською спадщиною.

"Традиція оголошувати 8 березня вихідним днем існує виключно в країнах, де процвітав звичай тиждень не митися, але при цьому гордо смердіти в громадському транспорті з високо піднятою головою і вірою в світле майбутнє", – пише Поярков.

Новини
''Принизлива традиція'': Супрун викликала ажіотаж заявою про 8 Березня

За словами художника, 8 березня став вихідним днем "тільки в країнах-дупах" з диктаторськими режимами – "СРСР і пострадянський простір, країни Африки, Куба і Північна Корея".

"Щоб молоде покоління знало, а старше – згадало, хочу нагадати, для чого 8 березня взагалі стало державним святом у СРСР у 1975 році. Це – спеціальний день, який компенсував радянським жінкам відсутність памперсів для їхніх дітей. Весь світ користувався памперсами з початку 1960-х років. А в СРСР та інших недорозвинених країнах за те, що мамам і татам країна додала один вихідний на рік, їх діти провели все своє дитинство в мокрих і холодних марлевих компресах з сечі і фекалій в середньовічних пелюшках", – заявив Поярков.

Також він зазначив, що 8 березня стало світовим флагманом у боротьбі з жіночої гігієною: "Починаючи з 1950-х, весь цивілізований світ, який не має вихідного в цей день, давав жінкам можливість користуватися тампонами і гігієнічними прокладками різного ступеня поглинання. Радянські ж, кубинські, корейські та африканські жінки замість тампонів і прокладок загортали в марлечку 8 березня навпіл з ваткою..."

"Дуже символічно, що радянські жінки і дівчата регулярно посилали ідеологію саме в те місце, де їй і місце. Тампакс почав свій світлий і сухий для жіночих трусиків усього світу шлях у 1933 році. Замість нього радянським жінкам встромили один додатковий вихідний день у році і нудотний запах мімози", – додав Поярков.

''День замість тампона'': скандальний Поярков розгромив 8 березня
Новини
Нібіру вже поруч? У мережі побачили передвісник кінця світу 8 березня

"Історичний факт: там, де жінки були повністю забезпечені гігієнічними прокладками, а їхні діти – дайперсамі (ми звикли їх називати памперсами), про існування 8 березня населення навіть не здогадувалося", – уклав художник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав скасувати вихідний день 8 березня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "8 березня" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
8 березнясвята
Особа
Сергій Поярков
Місце
Україна
Теги
8 БерезняСРСРсвято
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
33
14
Смішно
13
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Он себе мозги разгромил ...дурью.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Молчанов Стас
Молчанов Стас
У этого имбицила тараканы в голове и они там ещё и размножаются
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Феерический долбоёб,такие ассоциации ....
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги