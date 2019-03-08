''День замість тампона'': скандальний Поярков розгромив 8 березня

Традиція святкувати 8 Березня збереглася лише у відсталих країнах з диктаторськими режимами.

Таку думку в блозі на OBOZREVATEL висловив художник і громадський діяч Сергій Поярков. На його думку, в українців цей день повинен асоціюватися з тяжкою радянською спадщиною.

"Традиція оголошувати 8 березня вихідним днем існує виключно в країнах, де процвітав звичай тиждень не митися, але при цьому гордо смердіти в громадському транспорті з високо піднятою головою і вірою в світле майбутнє", – пише Поярков.

За словами художника, 8 березня став вихідним днем "тільки в країнах-дупах" з диктаторськими режимами – "СРСР і пострадянський простір, країни Африки, Куба і Північна Корея".

"Щоб молоде покоління знало, а старше – згадало, хочу нагадати, для чого 8 березня взагалі стало державним святом у СРСР у 1975 році. Це – спеціальний день, який компенсував радянським жінкам відсутність памперсів для їхніх дітей. Весь світ користувався памперсами з початку 1960-х років. А в СРСР та інших недорозвинених країнах за те, що мамам і татам країна додала один вихідний на рік, їх діти провели все своє дитинство в мокрих і холодних марлевих компресах з сечі і фекалій в середньовічних пелюшках", – заявив Поярков.

Також він зазначив, що 8 березня стало світовим флагманом у боротьбі з жіночої гігієною: "Починаючи з 1950-х, весь цивілізований світ, який не має вихідного в цей день, давав жінкам можливість користуватися тампонами і гігієнічними прокладками різного ступеня поглинання. Радянські ж, кубинські, корейські та африканські жінки замість тампонів і прокладок загортали в марлечку 8 березня навпіл з ваткою..."

"Дуже символічно, що радянські жінки і дівчата регулярно посилали ідеологію саме в те місце, де їй і місце. Тампакс почав свій світлий і сухий для жіночих трусиків усього світу шлях у 1933 році. Замість нього радянським жінкам встромили один додатковий вихідний день у році і нудотний запах мімози", – додав Поярков.

"Історичний факт: там, де жінки були повністю забезпечені гігієнічними прокладками, а їхні діти – дайперсамі (ми звикли їх називати памперсами), про існування 8 березня населення навіть не здогадувалося", – уклав художник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав скасувати вихідний день 8 березня.

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