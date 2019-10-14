День захисника України викликав ажіотаж в мережі: що пишуть

У понеділок, 14 жовтня, громадяни України святкують День Захисника України.

З нагоди урочистої події OBOZREVATEL зібрав в соцмережах реакцію користувачів. Українці вітають військовослужбовців та дякують їм за службу і відданість країні.

День захисника України twitter.com

З нагоди святкування Дня Захисника до українців звернувся президент Володимир Зеленський. У своєму привітанні він зазначив, що Україні пощастило мати "багато мужніх і незламних захисників".

Осторонь також не залишився колишній президент України Петро Порошенко. У своєму привітанні він подякував усім захисникам країни.

"Сильні, сміливі, мужні і вірні –такі сучасні захисники України! Для всієї України ви – герої. Завдяки вам Україна була, є і буде!" – зазначив він

"Поки є герої, які стоять на сторожі нашого мирного майбутнього, до тих пір будемо ми. З Днем захисника України!" – йдеться на сторінці Державної прикордонної служби.

"Від щирого серця і з повагою до солдатів і офіцерів, які зараз на фронті стримують россійську агресію – з Днем Захисника України! Привітання від бігунів Нікополя!" – говорить в відео-привітанні користувач Сергій Голтва.

У Facebook-групі "Накипіло" вирішили до Дня Захисника згадати загиблих на Донбасі бійців, які віддали своє життя за країну.

Спільнота "Наш Київ" до Дня Захисника провела опитування серед жителів Києва, щоб дізнатися, як вони святкують, і які подарунки готують для своїх близьких.

Своє привітання в мережу також виклало командування групи "Схід" Збройних Сил України.

"Дорогі бойові побратими! Панове офіцери, сержанти і солдати! Шановні співгромадяни! Вітаю Вас з нашим спільним святом – Днем захисника України! А також зі святами Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва! Зброєю, витримкою, самопожертвою разом наближаємо нашу довгоочікувану Перемогу. З нами правда, ми на своїй землі, а значить – обов'язково переможемо. Ніякої альтернативи просто немає", – йдеться в повідомленні.

Зі святковим днем українців також привітала дружина Президента України Володимира Зеленського. Своє повідомлення вона опублікувала в Instagram.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 жовтня, крім Покрова Пресвятої Богородиці українці відзначають державне свято – День захисника України.

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