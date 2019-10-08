День захисника України 2019: кращі листівки і поздоровлення зі святом

День захисника України відзначається 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці, одночасно з Днем Українського козацтва.
Цей день є державним святом і вихідним із 2015 року. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для цього свята у віршах і прозі.
День захисника України – привітання у віршах
Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
***
Якщо ти стоїш в строю,
Пам'ятай Батьківщину свою,
Пам'ятай: син ти і солдат.
На тебе завжди дивляться
Наші пильні очі,
Наші добрі серця.
І на все тобі відповідь -
Найдорожче нашої Батьківщини
На світі немає!
***
Ми славу співаєм
Героям країни,
Воїнам світла –
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!
День захисника України – привітання у прозі
Наша армія нам допомагає і береже від іноземних вторгнень. Ти - справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захисник! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.
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Ось і настало справжнє чоловіче свято – День захисника України. Дорогі чоловіки хочеться побажати щоб вам в житті завжди було кого і що захищати і щоб ви впевнено виконували покладені на вас чоловічі функції. І не тільки щодо захисту нашої країни! Зі святом дорогі наші і улюблені чоловіки!
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Прийміть щирі вітання з Днем захисника України! Сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Щоб на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов'ю, щирістю і всепрощенням. Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра і натхнення на успішні починання на користь України. Нехай єднає нас невгасимий світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.
День захисника України – листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України, в Києві пройде урочистий марш, в якому планує взяти участь "Правий сектор".
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