День захисника України 2019: кращі листівки і поздоровлення зі святом

День захисника України відзначається 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці, одночасно з Днем Українського козацтва.

Цей день є державним святом і вихідним із 2015 року. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для цього свята у віршах і прозі.

День захисника України – привітання у віршах

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

Якщо ти стоїш в строю,

Пам'ятай Батьківщину свою,

Пам'ятай: син ти і солдат.

На тебе завжди дивляться

Наші пильні очі,

Наші добрі серця.

І на все тобі відповідь -

Найдорожче нашої Батьківщини

На світі немає!

***

Ми славу співаєм

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

День захисника України – привітання у прозі

Наша армія нам допомагає і береже від іноземних вторгнень. Ти - справжній чоловік і ми пишаємося, що в українській армії є такі люди, як ти. Щастя, здоров'я, тиші і миру тобі, дорогий наш захисник! Спасибі тобі за те, що ти є у нас.

***

Ось і настало справжнє чоловіче свято – День захисника України. Дорогі чоловіки хочеться побажати щоб вам в житті завжди було кого і що захищати і щоб ви впевнено виконували покладені на вас чоловічі функції. І не тільки щодо захисту нашої країни! Зі святом дорогі наші і улюблені чоловіки!

***

Прийміть щирі вітання з Днем захисника України! Сьогодні ми звертаємося до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Щоб на людей зійшла благодать, а душі наповнилися любов'ю, щирістю і всепрощенням. Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра і натхнення на успішні починання на користь України. Нехай єднає нас невгасимий світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.

День захисника України – листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці і День захисника України, в Києві пройде урочистий марш, в якому планує взяти участь "Правий сектор".

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