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День скорботи і пам'яті: популярні в СРСР міфи про 22 червня 1941-го

Аліна Мельник
Аліна Мельник
Суспільство
2,8 т.
22 червня 1941 року фашистська Німеччина атакувала СРСР

22 червня 1941 року фашистська Німеччина атакувала СРСР

Понеділок, 22 червня, в Україні є Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цього дня 1941 року почалася німецько-радянська війна, яка забрала життя кожного п'ятого українця.

У своїй промові по радіо нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов заявив, що Німеччина напала "без оголошення війни". Про те, чому це твердження є міфом, як і твердження про те, що Друга світова війна для України почалася 22 червня 1941 року, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Солдати Гітлера перетинають кордон з СРСР

Солдати Гітлера перетинають кордон з СРСР Український інститут національної пам'яті

Міф №1. Що сталося 22 червня 1941 року

"Сьогодні, о 4:00 ранку, без пред'явлення будь-яких претензій до Радянського Союзу, без оголошення війни, німецькі війська напали на нашу країну", – оголосив по радіо В'ячеслав Молотов.

В СРСР напад називали "віроломним", оскільки на той момент вже діяв "Пакт Молотова – Ріббентропа" – угода про ненапад між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною.

Однак у дійсності починаючи з квітня 1941 року вище керівництво СРСР отримало десятки повідомлень і розвідданих, які інформували про агресивні плани Третього Рейху.

На задньому плані горить зруйнований міст через Дніпро

На задньому плані горить зруйнований міст через Дніпро Bundesarchiv

Уночі 22 червня 1941 року В'ячеслав Молотов прийняв посла Німеччини в Москві Фрідріха-Вернера фон Шуленбурга з нотою про початок війни. Шуленбург зробив "заяву від імені свого уряду про те, що німецький уряд вирішив виступити з війною проти СРСР у зв'язку зі скупченням частин Червоної армії біля східного німецького кордону".

У той же час, о 4:00 ранку 22 червня посла СРСР в Берліні Володимира Деканозова було викликано до глави німецького МЗС Іоахіма фон Ріббентропа. У записі їхньої бесіди йдеться, що: "Імперський міністр закордонних справ почав бесіду із зауваження, що вороже ставлення радянського уряду до Німеччини і серйозна загроза, яку Німеччина бачить у концентрації російських [військ] на східному кордоні Німеччини, змусили Рейх застосувати військові контрзаходи".

Таким чином і де-факто, і де-юре перераховані вище події послужили офіційним оголошенням війни Радянському Союзу.

Міф №2. Коли насправді почалася війна в Україні

"Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война", – йдеться у відомій радянській пісні.

Насправді Друга світова війна для України не обмежувалася періодом 1941-1945 років. З самого свого початку вона відбувалася на території нашої країни.

З перших годин війни – 1 вересня 1939 року – українці воювали проти Німеччини у складі армії Польщі. З 17 вересня – на стороні СРСР проти поляків. Перетин державного кордону Польщі Червоною армією фактично означав вступ СРСР у Другу світову війну на боці фашистської Німеччини вже у вересні 1939 року.

Солдати Вермахту проходять повз покажчик на дорозі в районі Львова. Вересень 1939 року

Солдати Вермахту проходять повз покажчик на дорозі в районі Львова. Вересень 1939 року Український інститут національної пам'яті

Друга світова як національна трагедія українців

У розгромі армії Гітлера брали участь понад 6 мільйонів українців у рядах армії СРСР, а також понад 100 тисяч воїнів Української повстанської армії (УПА). При цьому для України Друга світова війна не обмежувалася бойовими діями і окупацією її території.

Так, українці та вихідці з України перебували у військових з'єднаннях інших держав: Польщі (120 тисяч осіб, 1939 рік), Франції (до 5 тисяч, 1940), Канади (до 45 тисяч, 1945), США (до 80 тисяч, 1945).

Друга світова війна стала національною трагедією, під час якої українці, які не мали власної держави, в окремих випадках були змушені воювати один проти одного.

Розбита колона радянської 44-ї стрілецької дивізії, яку перекинули до фінських снігів з України (Суомуссалмі, грудень, 1939)

Розбита колона радянської 44-ї стрілецької дивізії, яку перекинули до фінських снігів з України (Суомуссалмі, грудень, 1939) Український інститут національної пам'яті

За даними українських істориків, з різних причин українці воювали в армії Німеччини (від 600 осіб у 1939 році до 250 тисяч у 1941-1945 роках), Румунії (24 тисячі), Угорщини (до 20 тисяч), Словаччині (до 2 тисяч ), Хорватії (1,5 тисячі).

Прямі людські втрати України у Другій світовій війні склали 8-10 мільйонів осіб, загальні демографічні – більше 13 мільйонів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чому в СРСР 17 років не відзначали День перемоги: в мережі згадали дивну обставину.

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