День пам'яті жертв Голодоморів: як в Україні згадують загиблих

У суботу, 28 листопада, проходить День пам'яті жертв Голодоморів. У цю дату Україна вшановує пам'ять мільйонів людей, убитих голодом в XX столітті.

Щорічно День пам'яті жертв Голодоморів доводиться на четверту суботу листопада. По всій країні відбуваються жалобні заходи, присвячені загиблим. Детальніше про цей день і про те, які акції заплановано 2020 року, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Вперше День пам'яті жертв Голодоморів було введено указом президента Леоніда Кучми в 1998 році. 2004 року назву було змінено на "День пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій". А в 2007 році президент Віктор Ющенко встановив своїм указом "День пам'яті жертв голодоморів".

У першій половині ХХ століття Україна пережила три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і 1946-1947 років. Голодомор 1932-1933 років посідає особливе місце серед трагічних сторінок української історії. Жертвами його, за різними оцінками, стали від 4,5 до 10 мільйонів осіб, в основному жителів сіл.

Історики вважають голод в Україні свідомо організованим владою СРСР. Його спровокували насильницька колективізація, так званий "Закон про п'ять колосків", масовий терор на селі. Люди мали виконувати нереальні плани хлібоздачі і таким чином виявилися приреченими на голодну смерть.

Керівництво СРСР офіційно заперечувало факт Голодомору 1932-1933 років. Тільки після здобуття незалежності в Україні з цієї теми було знято табу. 28 листопада 2006 року Верховна Рада прийняла закон, яким Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом українського народу.

Кожної четвертої суботи листопада о 16:00 в Україні проходить хвилина мовчання, після якої проходить скорботна акція "Запали свічку пам'яті": всі охочі запалюють свічку на своєму вікні.

Також українці ставлять свічки біля пам'ятників жертвам Голодомору, в храмах і в залі пам'яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві.

Крім того, до 6 грудня в Публічній бібліотеці імені Лесі Українки організовано книжкову виставку для дорослих "Трагедія незнищенної волі". Також онлайн на вебсайті Державного архіву Києва можна ознайомитися з архівними документами "До річниці пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студенти Української академії лідерства створили онлайн-ресторан зі стравами часів Голодомору.