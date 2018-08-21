Раньше я никогда не праздновал День Независимости Украины. Этот день, скорее я воспринимал, как дополнительный выходной.
Но начиная с 2014-го приближение этого дня, я ощущаю не просто всеми частями тела, а непосредственно шкурой. Как лесное животное, которое сходит с ума в ночь полнолуния.
И я такой не один. Сотни, а может и тысячи людей, кому пришлось пережить или пропустить через себя иловайскую трагедию ощущают недомогания в эти дни - фантомные боли дают о себе знать. Эти люди и есть те непосредственные участники сражения, их близкие, родные погибших и пропавших безвести, и все, кто был внутри происходящего - внутри котла.
Я был непосредственным участником иловайских событий. И помню многое. И многих. Я знаю поименно и тех, кто сегодня пытается стереть эти даты из нашей общей истории. Было проведено масса расследований, но до сих пор нет ответов на многие вопросы.
По чьей вине погибло столько людей? И кому невыгодна эта правда?
Каждая страна в мире отмечает свой День независимости. Уверен что большинству стран этот день дорого стоил. Потому как независимость редко кому доставалась без крови. Сегодня я понял, что и Украину не миновала эта участь, и не случайно даты совпали.
Украинское общество должно поставить точку в этом вопросе, присвоив официальный статус Иловайской трагедии. На войне случаются ошибки, их нужно признавать. В них нужно уметь раскаяться.Тогда может быть нам станет немного легче, и фантомные боли уйдут.
P.S. Лично для себя я решил, что пора выйти с инициативой установки памятной инсталляции в центре Днепра, увековечив память о погибших в Иловайском котле. Сейчас ищем креативных людей - проектировщиков и выбираем место. От этого не станет легче. Но я хотя бы пойму, куда приходить, и где собираться всем тем, кто собственной шкурой ощущает приближения Дня Независимости Украины.
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