День морської піхоти України: що це за свято і як його відзначають

У четвер, 23 травня, день професійної діяльності відзначають морські піхотинці України. OBOZREVATEL зібрав усю необхідну інформацію про історичні передумови святкування цього дня.

23 травня — День морської піхоти в Україні facebook.com/36obrmp

Війська морської піхоти входять до складу ЗСУ та є передовими з'єднаннями сил висадки. Морська піхота діє у складі тактичних та оперативно-тактичних десантів, обороняє території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих ділянок та об'єктів.

Указ "Про День морської піхоти України" був підписаний у 2018 році facebook.com/36obrmp

Рівно рік тому, 23 травня 2018 року, п'ятий президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про День морської піхоти України". Документом затверджувалося і створення святкового дня, і відродження та розвиток військових традицій морської піхоти ВМС ЗСУ.

Морські піхотинці у 2018 році отримали оновлені берети facebook.com/36obrmp

Того ж дня морпіхи отримали берети іншого кольору. Замість чорного головного убору тепер вони носять берети відтінку морської хвилі. "Як штормове Чорне та Азовське море", — зазначив Петро Порошенко під час вручення нового головного убору генерал-майору Юрію Соделю у Миколаєві у 2018 році.

Перші морські піхотинці з'явилися за гетьмана Скоропадського у 1918 році facebook.com/36obrmp

Чому 23 травня стало Днем морської піхоти?

Згідно з історією України саме 23 травня 1918 року гетьман Павло Скоропадський наказав розпочати формування цього роду військ для несення служби на системному рівні. Спочатку було створено три полки, у кожному з яких було по три курені (батальйони). Курені ж, зі свого боку, мали по чотири піхотні та по одній кулеметній сотні.

Починаючи від часів Гетьманату і до сьогодні морська піхота реформувалася та зазнавала певних структурних змін. Історичні події наклали на її розвиток свій відбиток. Але українські піхотинці в усі роки були і залишаються прикладом мужності та незламності Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні зайнялися розробкою і виробництвом новітніх парашутних вантажних систем, які використовуватимуться літаками ЗСУ.

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