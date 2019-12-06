"Демотивує армію": ветеран АТО жорстко пройшовся по Зеленському

Президент України Володимир Зеленський на словах підтримує Збройні сили України, проте його вчинки демотивують українську армію.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО Гліб Бабич. Він пояснив, чому в українських військових з'являється все більше запитань до глави держави.

"Тільки вчора виявилося, що волонтерський транспорт, на який вся країна скидалася, раптово став непотрібним", – зазначив військовий.

Новини Міноборони озвучило нові зарплати для військовослужбовців ЗСУ

"Гарант казав, що вони піклуються про житло. У 36-й бригаді, яка щойно вийшла з передової, нагороджували бійців за якісь досягнення сертифікатом на проживання в новому житлі – в гуртожитках. Це ті гуртожитки, які держава створювала для кожного військовослужбовця... Якщо те, що і так належить, буде видаватися за якесь заохочення або нагороду... Якісь дивні речі відбуваються у відносинах армії та органів державного управління", – підкреслив він.

Бабич відзначив, що дуже багато спілкується з військовослужбовцями. За його словами, спостерігається дуже великий рівень демотивування ЗСУ, "впевненості в тому, що буде з армією, немає ні в кого".

Ветеран АТО також прокоментував привітання президента з Днем Збройних сил України: "Зараз він сказав дуже правильні слова про те, що армія буде пріоритетом, тому що ми знаємо, навіщо вона потрібна. Але це рот, який знаходиться зверху. А є руки – ліва і права, які роблять незрозумілі речі".

"Зараз йдеться про дуже велике скорочення армії, яке буде під виглядом переходу на стандарти НАТО. Зараз зарублено реформу харчування армії. Зараз нагороджують гуртожитками, якими повинні бути забезпечені всі. Цього року повинні були будуватися смарт-гуртожитки для сержантського складу. Зараз про це взагалі ніхто нічого не говорить. Скорочено програми виробництва зброї", – перерахував військовий.

"Незрозуміло, як можна говорити одне, а робити зовсім інше", – додав він.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 грудня своє свято відзначають Збройні Сили України.

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю прибув у зону ООС на Донбас і особисто привітав захисників України.

5 грудня в мережі розгорівся скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту Зеленського на урочисті заходи в Міноборони і Генштаб. З ним приїхало два автобуси охорони, яка роззброїла воїнів ЗСУ, що стоять на постах стратегічних об'єктів.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!