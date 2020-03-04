На коронавірусі в Україні заробляють шахраї: маски зросли в ціні та зникли з аптек

В Україні офіційно підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019. На тлі цього очікується посилена хвиля попиту на медичні маски та противірусні препарати в українських аптеках.

Нестача масок спостерігається в країні вже приблизно місяць, подекуди цей товар ще можна знайти, але здебільшого ситуація жалюгідна. Чому так трапилося та коли вони надійдуть у продаж – дізнавався OBOZREVATEL.

Головне:

В аптеках дефіцит медичних масок, а які залишилися в наявності, зросли в ціні.

В інтернеті на реалізації індивідуальних засобів захисту активізувалися шахраї.

Великі партії продукції йдуть за кордон, але чиновники обіцяють вирішити проблему дефіциту.

У МОЗ наголошують, що скуповувати маски здоровим людям безглуздо, вони не захищають від вірусів.

Аптеки порожні

Проблеми з придбанням медичних масок можна було помітити ще з початку лютого: тільки якийсь час були в наявності, але щодня стрімко дорожчали.

Так, якщо зазвичай вони коштували в середньому 50 коп, буквально за кілька днів ціна піднялася до 1-2 грн, а в середині лютого їх продавали вже за 8 грн за штуку.

Медичні маски

На початок березня купівля медмасок перетворилася на справжній квест. Незважаючи на величезну кількість аптек по Україні та Києву, зайшовши по дорозі в чотири з них, товару ніде на полицях не виявили. Коли будуть надходження, теж ніхто не знає.

На аптечних сайтах ситуація трохи краща: іноді маски трапляються, можна дізнатися в який мережі вони ще залишилися. Однак не завжди інформація відповідає дійсності. Після дзвінка виявляється, що відомості на сайті застаріли або ж залишилося кілька зарезервованих штук.

Втім, у коментарі OBOZREVATEL директор асоціації професійних аптек України Володимир Руденко повідомив, що відсутність масок є тимчасовим явищем, оскільки виробники не очікували такого ажіотажу та просто не встигли виготовити відповідну кількість.

"Не у всіх, але у багатьох аптеках маски є. Єдине, що вони не продаються оптом, щонайбільше дають 3-5 в одні руки, щоб не було спекуляцій. Я сам телефонував у регіони – і в Дніпро, і Львів, до Одеси, і в Києві розмовляв – то вже такого дефіциту немає, але просто продають по кілька штук в руки", – розповів Руденко.

Водночас у Чернівцях, де госпіталізований перший заражений коронавірусом, в аптеках OBOZREVATEL так і заявили, що "масок у місті немає". А приватники продають їх від 50 грн за штуку.

Шахрайство та спекуляції в інтернеті

Поки в аптеках все ж спостерігається дефіцит, на різних інтернет-платформах з'явилося безліч оголошень про продаж медичних масок. Щоправда, ціна ще в кілька разів вища, ніж в аптеках.

Якщо наважитеся на купівлю, то готуйтеся до того, що з вас попросять 700 грн за упаковку одноразових масок в 50 штук (14 грн штука). А на Rozetke.ua за упаковку в 40 штук можуть запросити всі 2350 грн (58,75 грн штука). Там же в наявності з'явилися маски поштучно – 20 грн.

Prom.ua

Rozetka.ua

А от покупці медичних масок на ОLХ попереджають про ймовірність шахрайства з використанням сторонніх сервісів, інші ж надсилають товар тільки після передоплати, що також загрожує потраплянням на шахраїв.

Що стосується завищеної вартістю в аптеках, Руденко пояснює, що це зовсім не їхня провина – цифру встановлює виробник.

"Ціни формують виробники, аптеки можуть тільки додати націнку, яка не перевищує 20-25%, що у нас не заборонено законом", – сказав він.

Продають за кордон

Самі постачальники на запити журналістів неодноразово заявляли, що попит на медичні маски величезний, і їх бронюють ще на стадії пошиття.

Велика частина йде на експорт, оскільки вірус поширюється у світі шаленими темпами, а країни нині зацікавлені в цьому товарі, особливо Китай. Принаймні про це стверджують фахівці з медичної сфери.

Медичні маски

І, по суті, компаніям це не забороняється, але уряду варто було б задуматися про тимчасове призупинення або обмеження експорту медичних масок з огляду на великий ажіотаж.

Проблему з дефіцитом взялася вирішувати міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. "Уряд разом з виробниками знайде спосіб забезпечити необхідну кількість медичних масок, яких сьогодні не знайти в українських аптеках", – запевнила чиновниця.

Зоряна Скалецька

Водночас найбільший постачальник медичних масок, компанія "Технокомплекс" (ТМ "Славна"), повідомляє, що у них багато великих замовлень, і основну їхню частину становить держзамовлення. У зв'язку з цим є ймовірність, що незабаром маски повернуться в українські аптеки.

Не панацея від вірусів

Працівники медицини не втомлюються дивуватися зростанню попиту на медичні маски: "Справді, ажіотаж великий. І для мене як фахівця у фармацевтичній галузі незрозуміло, чому він виник. У різні роки у нас були різні епідситуації в Україні, і такого попиту не було, а зараз у нас епідситуації немає, але люди біжать купувати маски", – каже Руденко.

У МОЗ же не втомлюються роз'яснювати, що медичні маски не рятують від вірусів і не є гарантією того, що ви не підчепите недугу. Про це ж говорить головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко

"Не варто використовувати засоби індивідуального захисту, а саме хірургічні маски тоді, коли вони не потрібні. Оскільки це створює фальшиву оману свого захисту і не запобігає або не дозволяє використовувати інші ефективні профілактичні методи профілактики гострих респіраторних вірусних захворювань, до яких належить і коронавірус", – переконує Ляшко.

Медики підкреслюють, що маска потрібна тільки людині з симптомами гострої респіраторної хвороби, щоб мінімізувати поширення вірусу серед здорових осіб.

Серед дієвих профілактичних засобів називають часте миття рук або їх оброблення антисептичними засобами.

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