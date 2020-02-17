Тримали оборону 29 днів: п'ять років тому закінчилася битва за Дебальцеве

П'ять років тому 18 лютого 2015-го, після місяця запеклих боїв українська армія була змушена покинути Дебальцеве. Найбільша російсько-українська битва 2015 року тривала 29 днів.

Угрупованню терористів "ДНР" і російських військ, яке налічувало понад 19 тисяч осіб, в цьому районі протистояло менше п'яти тисяч бійців ЗСУ. За весь час боїв у Дебальцевому, загинуло 136 українських героїв.

Оборона Дебальцевого

У липні 2014 року Збройні Сили України, добровольчі батальйони та Національна Гвардія успішно звільнили Дебальцеве від терористів й утримували його до початку 2015 року. У січні 2015-го, отримавши підтримку регулярних російських військ, бойовики "ДНР" спробували знищити так званий "Дебальцевський виступ" і захопити місто. Так вони планували змусити Україну піти на поступки в мінському процесі.

Об'єднані російсько-терористичні війська стягнули в район Дебальцевого 19 тисяч бійців. На озброєнні у противника перебувало до 120 танків, до 180 артилерійських систем, до 60 реактивних систем залпового вогню. Щодоби терористи обстрілювали Дебальцеве близько сотні разів.

Водночас у секторі "С" перебували 13 тисяч українських військовослужбовців, з них близько 4700 безпосередньо у Дебальцеве. Незважаючи на істотну перевагу ворожих сил, захисники України за місяць оборони знищили майже три тисячі бойовиків і російських солдат. Це змусило ворога зав'язнути, зупинити наступ і намагатися оточити місто.

Вихід із Дебальцевого

18 лютого 2015 року, о 13:00, Верховний головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко віддав наказ почати операцію щодо організованого виходу українських військ із Дебальцевого. Причиною такого наказу була обстановка, що склалася на плацдармі.

Вихід із Дебальцевого часто порівнюють з відступом з Іловайська. Колони ЗСУ теж обстрілювали – зі стрілецької і протитанкової зброї, вогонь вела бронетехніка. Російські війська знову з'явилися на території України, як і в випадку з Іловайськом, для того, щоб застати зненацька бійців української армії на марші і розстріляти їх із засідок.

Втративши близько 30% техніки, кілька разів потрапивши в ретельно сплановані засідки і знищивши їх, 18-19 лютого українські підрозділи покинули Дебальцевський плацдарм. І хоча після цього ще кілька днів окремі малі групи ЗСУ поверталися на контрольовану Україною територію, саме 18 лютого вважається закінченням боїв за Дебальцеве.

Втрати в Дебальцевому

За офіційними даними Генерального штабу Збройних Сил України, за час бойових дій в районі Дебальцевського плацдарму в період з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинуло 110 українських військовослужбовців, 270 було поранено, семеро – взяті в полон і 18 зникли без вісті. За весь час оборони Дебальцева загинуло 136 і було поранено 331 українського солдата.

За проявлений героїзм при обороні Дебальцеве державними орденами і медалями було нагороджено 397 українських захисників (136 – посмертно), а відзнаками Міноборони і Генштабу – 450 солдатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали раніше невідомі кадри боїв українських захисників за Дебальцеве Донецької області, які розгорнулися в лютому 2015 року.

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