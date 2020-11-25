Де в Україні можуть трапитися спалахи коронавірусу: експерт назвав місця

Першочергові соціальні інститути в Україні мають підвищену небезпеку перетворитися на осередки коронавірусної інфекції з катастрофічними наслідками.

Таку думку в коментарі УНН висловив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. Він підкреслив, що поки низка європейських країн впроваджує масове безкоштовне тестування всього населення, в нашій країні цього не роблять навіть для груп ризику.

"Безумовно, всі соціальні інститути повинні першочергово тестуватися і системно. Лікарі, ув'язнені, люди похилого віку й ті, хто перебуває в інтернатах... Ці заклади можуть перетворюватися на джерела, осередки інфекції, і це може мати тяжкі наслідки для всього суспільства", – вважає експерт.

За його словами, приховати спалах інфекції в закритих установах із підвищеними ризиками зараження буде важко. А поки цього не трапилося, за прикладом європейських країн, він радить почати тестування в будинках для людей похилого віку, спецінтернатах для людей із інвалідністю, в'язницях, лікарнях, військових частинах тощо.

"Це серйозна проблема, і мені здається, що насамперед варто приділити увагу цьому питанню", – заявив Бортник.

Він уточнив, що сьогодні в Україні в усіх таких закладах відсутнє регулярне і масове тестування на COVID-19, яке "лежить у межах відповідальності уряду, влади на місцях і керівництва" самих установ.

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