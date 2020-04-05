Де українці зобов'язані перебувати в масках з 6 квітня: детальне роз'яснення Кабміну

Із понеділка, 6 квітня, в Україні стає обов’язковим перебування людей на вулицях у масках, як передбачено посиленими правилами карантину через коронавірус.

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Водночас за відсутність захисного засобу громадян можуть покарати штрафом. Про це йдеться у роз’ясненні уряду щодо нових обмежувальних заходів на період карантину, які передбачені постановою №211 та діятимуть по 24 квітня.

Зокрема, в постанові уряду сказано, що в усіх громадських місцях необхідно бути в масці чи респіраторі. А громадське місце – це частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Щоправда, перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до таких також відносяться:

зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них;

церкви та 50-метрова зона навколо них;

заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки;

кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", – йдеться у роз’ясненні від Кабміну.

Там підкреслили, що обов’язковий масковий режим запроваджується заради безпеки всіх українців. Адже, враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані.

"Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли вона на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується", – додали в роз’ясненні.

Зауважимо, що не тільки за відсутність маски, а й загалом за порушення правил карантину штраф становить від 17 тис. грн до 34 тис. грн. Водночас якщо громадянин порушує санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, то за таке може бути й кримінальна відповідальність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 6 квітня почнуть діяти посилені правила карантину через коронавірус. У зв'язку з цим Кабмін відповів на найпоширеніші питання українців про нові правила.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив, що захисні одно- і багаторазові маски, а також антисептики та рукавички в Києві можна придбати в аптеках КП "Фармація".

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