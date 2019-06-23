"Де люди?" У Криму забили на сполох через відсутність туристів

В Євпаторії в окупованому Криму забили на сполох через відсутність натовпу туристів, який обіцяли окупанти.

На популярних серед відпочиваючих пляжах, а також в кафе на набережній Євпаторії знайти туристів виявилося складним завданням. На скарги місцевих жителів звернув увагу блогер Кримський бандерівець.

"Вчора поїхали на найвідоміший пляж Євпаторії близько 23:00, нікого немає, в кафе теж нікого" ... Потім поїхали на Сімферопольську вулицю. Та ж картина, людей немає. Тиша. Де люди?" – цікавляться в мережі.

"Люди в Криму не відпочивають з 2014 року", "В Туреччині", "Просто люди телевізора надивилися, що тут пляжі кишать туристами. Місць вільних немає! Наївні!".

Крим. У пошуках семи мільйонів туристів pic.twitter.com/Bi31o5m15k - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 22 червня 2019 р

Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали "скажений" потік українців до Криму.

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