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"Де люди?" У Криму забили на сполох через відсутність туристів

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В Євпаторії в окупованому Криму забили на сполох через відсутність натовпу туристів, який обіцяли окупанти.

На популярних серед відпочиваючих пляжах, а також в кафе на набережній Євпаторії знайти туристів виявилося складним завданням. На скарги місцевих жителів звернув увагу блогер Кримський бандерівець.

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"Вчора поїхали на найвідоміший пляж Євпаторії близько 23:00, нікого немає, в кафе теж нікого" ... Потім поїхали на Сімферопольську вулицю. Та ж картина, людей немає. Тиша. Де люди?" – цікавляться в мережі.

"Люди в Криму не відпочивають з 2014 року", "В Туреччині", "Просто люди телевізора надивилися, що тут пляжі кишать туристами. Місць вільних немає! Наївні!".

"Де люди?" У Криму забили на сполох через відсутність туристів

Крим Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали "скажений" потік українців до Криму.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Открытие новой набережной в Ялте: вообще ни кто не пришёл https://youtu.be/7yLP1FEICIo
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Пигин Макс
Пигин Макс
Михаил Устинов, Это проплаченная Путиным массовка. На самом деле, там никого нет!!!)))))))))))))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А где фото пустынных пляжей?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Все на пляжах Одессы))))))))))))))))
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