"Копіюють російських слідчих": у справі полонених моряків стався новий поворот

Судова екcпертиа, призначена у справі полонених моряків, пропонує вирішити, чи були допущені порушення військовослужбовцями. які виконували завдання, і чи привели вони до тяжких наслідків. Така ж експертиза в РФ дала позитивні відповіді.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков, додавши відповідне фото. За його словами, вкидання про те, що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків - пояснення на користь бідних.

"Якщо слідчий ставить експерту питання, він повинен бути готовий прийняти будь-яку відповідь на нього. А керівник слідчого не повинен робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою", - зазначив Новіков.

Ілля Новіков

Від зазначив, що ФСБ Росії дуже схожу експертизу по Керченській справі, провели ще в червні. Вона як раз підтвердила всі підозри ДБР: моряки і інші невстановлені українські особи дійсно були в усьому неправі, а російські прикордонники - праві.

"Так що може щодо відмови від правової допомоги з боку Росії ДБР теж ще передумає. Як говорили в одному старому кіно,"це може бути початком красивою дружби ", - написав адвокат.

Він додав, що спілкувався з директором ДБР Романом Трубою в ефірі Радіо Свобода, мова йшла про "справи Порошенко".

"Я тоді запитав, чи розуміє ДБР, що їх розслідування по захопленню кораблів у Керченській протоці фактично виходить з тієї ж версії, що російське (що причиною інциденту була військова провокація з боку українського керівництва) і працює проти лінії МЗС України? Труба відповів, що ДБР поза політикою, за правовою допомогою до Росії вони не зверталися, слідство ведеться винятково в Україні.

Він особливо підкреслив, що українських моряків, які повернулися з полону ні в чому не підозрюють ( "ми не розслідуємо дії моряків, які перебували на кораблях, ми розслідуємо дії керівництва держави, яка віддавала відповідні накази, щоб кораблі туди були направлені")", написав Новіков.

Однак, за його словами, експертизу все ж призначив суддя Вовк з другої спроби, перший раз ту ж саму експертизу призначив суддя Матійчук, але її довелося переназначати, оскільки в той період впровадження було взагалі закрито.

Facebook \ Ілля Новіков

Як писав OBOZREVATEL, раніше адвокат Ігор Головань заявив, що слідчі ГБР разом з ФСБ розслідують так зване "перевищення влади і службових повноважень" українськими військовослужбовцями з метою послабити позиції України на міжнародній арені, зокрема в Міжнародному трибуналі з морського права.

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