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25 жовтня • оновлено в 09:19
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"Накладемо на себе руки?" Забужко розгромила ідею миру з Росією

1.4т Читати матеріал російською

Мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави.

Таку думку висловила відома письменниця і поетеса Оксана Забужко "Фактам". Перемогти Україна може, домігшись світу на своїх умовах.

"Мета Росії в цій війні – зробити так, щоб нас не було. Як країни, як народу, як культури – у всіх сенсах. Так що, виходить, давайте самі накладемо на себе руки, щоб полегшити їм роботу? Здамо на милість "ласкавого" Путіна, і він вже сам вирішить, скільки нам залишилося існувати – п'ять, десять або п'ятнадцять років?" – зазначила поетеса.

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Вона додала, що суїцидом є прийняття умов агресора після п'яти років війни, наплювавши на могили загиблих і горе їх сімей, на поранених і травмованих, на мільйони біженців, на всіх, для кого справа життя – щоб Україна була.

"Вибачте, а якими будуть завтра вимоги гопника, який увірвався до вас в будинок і вимагає, щоб ви не чинили опору, щоб йому було зручніше вас вбивати?" – підкреслила Забужко.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

Facebook Оксани Забужко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко назвала " формулу Штайнмайера ", яка стосується визначення статусу Донбасу, формулою президента Росії Володимира Путіна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Оксана Забужко
Місце
Україна
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Тимофеевич Сергей
Тимофеевич Сергей
У бабули деменция, а вы ее на ,,Засератель,,
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Зачем России вас уничтожать? Вы и сами неплохо справляетесь с этим.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Молодец, Забужко! Чем больше страна имеет независимости, тем выше ее способность выживания в этом мире. Украине надо полностью разорвать все договора с Россией, и не выступать за тот или иной газовый транзит, который обеспечивает поступления денег из Европы в российский бюджет. Надо четко и жестко сказать всему миру и, прежде всего, России: Украина больше не позволит пополнять российский бюджет благодаря тем или иным действам Великой Украины! Украина - не пособник России в зарабатывании ей денег!
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Лобанов Дмитрий
Лобанов Дмитрий
Semenov Igor, Мы тоже ЗА руками и ногами.Поэтому и построили обходные газопроводы. 5 балов вам за очередные грабли.
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