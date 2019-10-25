"Накладемо на себе руки?" Забужко розгромила ідею миру з Росією

Мир між Україною і Росією на кремлівських умовах стане самогубством для нашої держави.

Таку думку висловила відома письменниця і поетеса Оксана Забужко "Фактам". Перемогти Україна може, домігшись світу на своїх умовах.

"Мета Росії в цій війні – зробити так, щоб нас не було. Як країни, як народу, як культури – у всіх сенсах. Так що, виходить, давайте самі накладемо на себе руки, щоб полегшити їм роботу? Здамо на милість "ласкавого" Путіна, і він вже сам вирішить, скільки нам залишилося існувати – п'ять, десять або п'ятнадцять років?" – зазначила поетеса.

Вона додала, що суїцидом є прийняття умов агресора після п'яти років війни, наплювавши на могили загиблих і горе їх сімей, на поранених і травмованих, на мільйони біженців, на всіх, для кого справа життя – щоб Україна була.

"Вибачте, а якими будуть завтра вимоги гопника, який увірвався до вас в будинок і вимагає, щоб ви не чинили опору, щоб йому було зручніше вас вбивати?" – підкреслила Забужко.

Оксана Забужко Facebook Оксани Забужко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Забужко назвала " формулу Штайнмайера ", яка стосується визначення статусу Донбасу, формулою президента Росії Володимира Путіна.

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