"дарагие рассияне..."(с)

Отпуск расслабляет, однако.

Взял, и поддержал виртуальный разговор с "хорошим россиянином". Правильным, типа. "Крым - это Украина". "Мы зря полезли на Донбасс". Футбол, чемпионат. И все такое.

Однако, с четвёртого месседжа, увы, включился стандартный набор.

"Но мы ж все равно, практически, один народ", "нам друг от друга никуда не деться исторически...", "слишком много национализма, и Бандера, опять таки...", и вообще - " все не так однозначно".

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И желание, чтобы "к ним прислушались". Дабы научить нас, как детей делать и борщ есть. Бо они все знают. С высоты многовекового опыта безуспешной рабской борьбы. И "интеллектуального багажа".

И, как вишенка на тортик - "вообще подумываю к вам перебраться. Душно тут."

Ага.

Шо ж вы такие карикатурно-предсказуемые.

Не надо к нам ехать. Ваших "прогрессоров" тут и так на пять гривен ведро.

Мы от вашего "багажа" пятый год отрываемся - "газ в пол". И тут вы, такие, в багажник запрыгиваете.

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На**й. У нас тут все так однозначно. Особенно, насчёт вас.

Объяснить вам это тяжело, в силу вашей врождённой " неоднозначности".

Поэтому беру "помощь друзей". И просто присоединяюсь к "Манифесту" KOZAK SYSTEM". Может так дойдёт?

Кто вы? Идите на**й - мы вас не знаем.

И относительно "футбол вне политики" - тем более.

Видео 18+

(відео використано з дозволу гурту KOZAK SYSTEM)

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