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27 березня • оновлено в 12:25
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Данилюк попередив, що Росія "зайде в Україну зсередини"

4.2т
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Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що Росія під час пандемії коронавірусу не воюватиме відкрито, а "зайде зсередини".

Своїм баченням ситуації він поділився в інтерв'ю "Главкому". Данилюк зазначив, що в світі в умовах кризи кожна країна буде займатися своїми проблемами і РФ безперечно цим скористається.

Відволіканню уваги від Донбасу посприяє, за його словами, також і те, що до влади приходять нові лідери, які не застали початок нашої війни з Росією, Європа втомлюється від санкцій, а маса людей у США після історії з імпічментом асоціюють Україну виключно з корупцією.

Данилюк попередив, що Росія "зайде в Україну зсередини"

Данилюк попередив, що Росія "зайде в Україну зсередини"

lb.ua

"Світ втомився від того, що ми себе вже стільки часу позиціонуємо жертвою війни, хоча це є абсолютною правдою. Є логічні очікування, що за цей час ми повинні були стати на ноги і наростити суб'єктність. Об'єктивно, нам треба міняти наше позиціонування", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що підписання миру з Росією може привести до захоплення нових територій.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять ни о чем... спросите еще честь и совесть украинской нации - Гордона и Портникова... вот те правду скажут...
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
"Объективно, нам надо менять наше позиционирование". То есть уркосвиньи победили на Донбассе))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
нах нам нищая территория, погрязшая в долгах, да еще и населенная н а ц и с т ами и майд а у н а м и? шановни, живите на свои...
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